£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¡¡Ãæ³Ø¹»¤Ë»Ò¥°¥Þ¿¯Æþ¤È´Ä¶ÇË²õ¤Î°ø²Ì¤òÌä¤¦¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤É¤¦»×¤¦¡©¡×
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤¬£²£°Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ¤Î´Ä¶ÇË²õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤Ï¡¢´ä¼ê¸©ÂìÂô»Ô¤ÎÃæ³Ø¤Ë£±¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Î»Ò¥°¥Þ¤¬¿¯Æþ¤·¡¢Éû¹»Ä¹¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ê¡¢À¸ÅÌ¤ò¼é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¿¨¤ì¡ÖÃæ³Ø¹»¤Ë¥¯¥Þ¡£¤â¤Ï¤ä¾Ð¤¨¤Ê¤¤¸½¼Â¤À¡£À¸ÅÌ¤Î¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿Éû¹»Ä¹¤Ë¤Ï·É°Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡£»Ò¥°¥Þ¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡©¤½¤ó¤ÊÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤ÏÃ¤Ï¤Ê¤¤¡£¶á¤¯¤Ë¿Æ¤¬¤¤¤¿¤é½¤Íå¾ì¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤À¤¬Æ±»þ¤Ë»×¤¦¡£¿¹¤òºï¤ê¡¢»³¤òÁé¤»¤µ¤»¡¢¥À¥à¤ÇÀî¤ò¤»¤»ß¤á¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¥Ä¥±¤òÊ§¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ°Êª¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¿Í´Ö¤â¤À¡×¤È¡¢¸½ºß¿Í´Ö¤¬´Ä¶¤òÇË²õ¤·¤¿¥Ä¥±¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¡Ä¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¡¢¥À¥à¤ò²õ¤·¡¢À¸ÂÖ·Ï¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Àî¤ò¼«Í³¤Ë¤·¡¢¿¹¤òÁÉ¤é¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î¹ñ¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë»³¤òÊø¤·¡¢¿¹¤òÄÙ¤·¡¢¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤òÊÂ¤Ù¤Æ¡Ø¥¨¥³¡Ù¤È¸À¤¦¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤ÎÄ¬Î®¤ÈµÕ¹Ô¤·¡¢¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤Ê¤É¤Ç¿¹ÎÓ¤òÇË²õ¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£
¡¡Á´¹ñÅª¤Ë¥¯¥Þ¤¬¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è¤ò¶¼¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Íí¤ß¹ç¤¤¡¢¥¯¥Þ¤Ï¶³¦¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ¤¸õ¤ÎÊÑÆ°¤âÍ×°ø¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬ÌäÂê¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤Ë¤é¤ß¹ç¤¦¤Ù¤Áê¼ê¤Ï¥¯¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¤Íè¤ò²õ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤³¤Î¸½¼Â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤É¤¦»×¤¦¡©¡×¤ÈÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£