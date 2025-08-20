〈アグネス・チャンはなぜ大ブレイクしたのか？ 17歳で香港から日本へ、「ひなげしの花」に実は不満も…デビュー当時“絶対に変えたくなかった”こととは〉から続く

きょう8月20日、アグネス・チャンが70歳の誕生日を迎えた。17歳で来日し、デビュー曲「ひなげしの花」が大ヒット。“香港から来た妖精”と呼ばれ、人気を博すも、一度は留学のため芸能界を引退する。復帰後、彼女は楽曲の方向性、妊娠・出産、そして“アグネス論争”と、さまざまな壁にぶつかることとなり……。（全3回の2回目／続きを読む）

【画像】アグネス・チャンと夫の仲睦まじいツーショット



1987年から1988年にかけて、アグネス・チャンの“子連れ出勤”が議論を呼び、「アグネス論争」として知られるように〔1996年撮影、同年に生まれた三男を抱くアグネス〕

◆◆◆

22歳でカナダへの留学から日本の芸能界に復帰したアグネス・チャンは、自分のやりたいメッセージソングをリリースしたものの売れず、20代も後半になるにしたがい壁に突き当たっていた。そこへ彼女の担当マネージャーが「まずノルマを果たして、時間が余ったら、好きなことをやればいい」と助言してくれた（『週刊朝日』1995年1月20日号）。

しかしアグネスは、それ以前より所属事務所の渡辺プロダクション（現・ワタナベエンターテインメント）が、彼女に大人の歌手になってほしいと言って求めていたクラブやキャバレー回りはしたくなかった。そこで代わりにスーパーマーケットを回り、ミニコンサートを3年近く続けることになる。その上でマネージャーは先の言葉どおり、余った時間には雑誌の連載など文化的な仕事をしてもらおうと彼女を各方面に売り込んだ。

クイズ番組への出演、“歌の力”を再認識するという「転機」

そのマネージャーがあるとき、「じつはアグネスはものすごくひょうきんなんだよ」と彼女に教えてくれた。当人はそれまで自分が生真面目でつまらない人間だと思っていたが、そう言われてからは『なるほど！ザ・ワールド』（フジテレビ）のようなクイズ番組にも出演するようになったという。出演を続けるうち、自分が必死で答えるのを見てみんなが笑ってくれることに快感を覚えるようになる（アグネス・チャン、喜多嶋洋子『「結婚生活」って何？』講談社、2005年）。

歌手としても運命的な出来事があった。アグネスの母は中国の貴州省出身で、日中戦争のさなかに香港出身の父と出会って大恋愛の末に結婚、その後の中国内戦を経て中華人民共和国が成立してからは、親族と別れて香港に居を定めた。その母の故郷・貴州をアグネスが1984年に初めて訪ねたとき、親族の子供たちが集まって合唱を披露してくれた。それは彼女がかつて作曲して台湾の人が作詞した「帰って来たつばめ」という歌だった。

その歌は、母が娘のアグネスが歌手になったと親族に知らせるために送ったカセットテープに入っていたもので、子供たちはそれを聴いて懸命に練習してくれたのだ。合唱を聴いて、家に入りきれないぐらい集まった親戚が、別々に暮らす親きょうだいと会えない悲しみからわんわん泣いていたという。

このとき、アグネスは《「歌はすごいな」って思いました。人間は、国境もあれば憎しみもあって、お互いに、どうやっても入り込めないところがあるけれど、歌はどこにでも入っていける》と気づき、自分がこれまで祖国を離れて日本で歌ってきたのも《歌で国境も体制の違いも超えるんだ、心と心を結ぶために歌うんだ》とその意味がはっきりわかったという（『週刊朝日』2012年2月10日号）。

ここから彼女は母の故郷である中国でコンサートをやろうと思い立ち、スポンサーを募って回るとともに中国側への説得にも腐心した。翌1985年、30歳になる直前に実現した北京の首都体育館でのコンサートには3回公演で6万人の観客が集まった。事前に拍手は禁止とアナウンスされていたものの、最後は万雷の拍手が送られたという。

その直後には日本テレビの『24時間テレビ 愛は地球を救う』で、そのころ飢餓に苦しんでいたエチオピアの子供たちをレポートした。このときの経験は、1998年に日本ユニセフ協会大使に就任し、世界各地で虐げられる子供たちのために活動することへとつながっていく。

マネージャー男性と交際へ発展、突然の“結婚宣言”も

二人三脚で新たな道を拓いてきたマネージャーは、彼女の北京とエチオピアでの仕事を区切りとして渡辺プロを辞め、再就職した。だが、いざ一緒に仕事をする機会がなくなると、彼もアグネスも寂しさからやがて恋愛感情が芽生え、交際へと発展していく。

やがて彼がマネージャーを辞めてからもアグネスと会っていることをマスコミに嗅ぎつけられ、急遽、二人は記者会見を開く。このとき彼はまだ結婚まで考えていなかったが、隣で彼女が「結婚を前提に交際をしています」と胸を張ったので、驚いたという。

こうしてアグネスは元マネージャーの金子力氏と婚約する。だが、彼を連れて香港へ家族や親戚へ挨拶に行くと、日本人と結婚することに歴史問題も絡めて猛反対される。これに彼は嫌気が差して突然帰ってしまったという。しかし、彼女は一人になって考え直してみた結果、周りの人の言うことで純粋に結婚しようという気持ちを見失ってはいけないと思いいたる。そこへ彼が戻ってきて「僕は過去の歴史は変えられない。僕は日本人だ。でも、それでもやっていきましょう」と言われ、彼女もよろしくお願いしますとようやく素直に言うことができ、破局の危機を乗り越えたのだった（前掲、『「結婚生活」って何？』）。

渡辺プロ社長の申し出をきっかけに事務所から独立

香港では結婚前には風水師に占ってもらう習慣があり、その言葉に従い、この年のクリスマスに婚姻届を提出、翌1986年の年明けに香港で結婚式、続いて東京で披露宴を行ったときには、家族もすっかり彼を気に入って仲良くなっていたようだ。

結婚後まもなくしてアグネスは妊娠する。しかし、渡辺プロで新たについたマネージャーは心身ともに不安定な彼女にどう接したらいいかわからない。彼女はそんなマネージャーと衝突して、一人で仕事に出かけるようになってしまう。そこで渡辺プロの渡辺晋社長（当時）が夫の金子氏に「おまえ以上のマネージャーはいない」と頼んだのがきっかけで、夫婦で新たな事務所を設立することになった。

「局に赤ちゃんを連れてきていいから番組に戻ってきてほしい」

第一子となる長男が誕生したのはこの年の11月だった。産休に入る時点でアグネスはテレビやラジオ、雑誌でレギュラーをたくさん抱えていた。このうち『なるほど！ザ・ワールド』はとくに彼女の早い復帰をのぞんでいた。横浜在住だった彼女は、一度子供を置いて出かけると母乳を与えるためいったん家に帰ることもできないとして、復帰をもう少し待ってくれるよう頼んだ。すると、局に赤ちゃんを連れてきていいから番組に戻ってきてほしいと言われる。

彼女のほうも個人事務所を開く直前であまり長く休むわけにもいかず、また仕事仲間に迷惑をかけてはいけないという気持ちもあった。こうして産後2ヵ月くらいでCMの仕事を再開、3ヵ月後の1987年2月にレギュラー番組に復帰する。

香港の芸能界では大スターでも子供を仕事場に連れていくのは普通のことで、彼女も子供が1歳半になるまでと決めた上で、当然のように職場へ連れていくようになる。『なるほど！ザ・ワールド』の収録現場ではスタッフたちが、赤ちゃんのために使えるよう楽屋に毛布を置いてくれたり、自発的に色々と気遣ってくれたという。

「アグネス論争」の発端

子連れ出勤について当初はメディアでは好意的にとりあげられていたが、やがてベテラン芸能人などから批判が出始める。ただ、彼女の記憶ではいわゆる「アグネス論争」の発端は、京都の大学で講演したとき、2つの週刊誌から突然写真を撮られ、後日、載った記事に事実誤認があったため、各編集部へ訂正を求めたことだという（前掲、『「結婚生活」って何？』）。これをきっかけに、芸能人である彼女が講演をするのはおかしいといったことが何人かの識者によって書かれ、批判は彼女を文化人として持ち上げるメディアにも向かった。

「別に“子連れ”が私のポリシーではないのね」

そのなかでアグネス自身が批判に真正面から反論したのは、せいぜい「アグネス・バッシングなんかに負けない」と題する月刊誌への寄稿（『中央公論』1987年10月号）ぐらいであった。その内容も、子供を連れての出勤に理解を求めることよりもむしろ、批判記事から広がった不正確な情報を正すことや自分が標的になった原因の分析に重点が置かれていた。

そもそもアグネスのなかでは、子連れ出勤を通じて社会に何かを訴えようなどという意図はなかった。あるインタビューでは、《別に“子連れ”が私のポリシーではないのね。むしろ自分が子供といられる、母親として最大の努力をしたいと思って、それがあの形になったと思うんです。私が芸能人じゃなかったら1年半仕事を休むことを考えたかも知れないし、あるいは一番近いところに預けたりとか。（中略）でも芸能人という私の立場から見たら（子連れは）可能なんですよね》と、こうした選択をしたのはたまたま自分が芸能人だったからだと認めている（『週刊明星』1988年10月27日号）。

アグネスに対して向けられた批判の声

アグネス批判も当初は、そうした彼女個人の言動に向けられることが多かった。批判派の一人は、地域の保育所の完備など社会的な子育て支援を求めるのは当然だと認めながらも、働く人間として仕事のあいまに母乳を与えてまた戻ってくるということは、あまりに甘ったれた夢物語だと切り捨てた。

週刊誌に寄せられた一般読者からの意見（『週刊文春』1988年10月20日号）のなかにも、たとえば、20代後半の女性会社員は「どこの会社でも、結婚して子供を産んでからも働けるのはよほど会社側にメリットのある人間であり、育児施設の設置など問題外。アグネスは、自分がそういうメリットのある特別な人間だということがわかっていない」という趣旨の主張をしている。

あるいは幼い子を抱えながら働く女性からは、勤務先ではなかなか休ませてもらえず、子供が病気のときも家に一人置いたまま、心苦しくも出勤せねばならなかったという体験から「社会に出た限りは何かを犠牲にしないといけない。アグネスのように子供は四六時中自分の手元に置いておきたい、仕事も捨てたくないのは欲張りすぎだ」との声が上がった。

しかし、いずれの意見もアグネスを批判しながらも、当時の日本社会で女性たちが出産後も働き続けるにはさまざまな支障がともなったという現実を浮き彫りにしていたことは一目瞭然である。

「『ふつうの女たち』がせまられていること」

論争においても、アグネスを擁護することで、議論を一般の女性たちが直面する問題へと向けていこうという動きが現れていた。その口火を切ったのが、社会学者でフェミニズムの論客である上野千鶴子の新聞への寄稿（『朝日新聞』1988年5月16日付朝刊）だ。

上野はそのなかで、《アグネスさんという「特権階級」と「ふつうの女たち」とを同列に論じることはできない》としながらも、《だがアグネスさんが世に示して見せたのは、「働く母親」の背後には子どもがいること、子どもはほっておいては育たないこと、その子どもをみる人がだれもいなければ、連れて歩いてでも面倒をみるほかない、さし迫った必要に「ふつうの女たち」がせまられていることである》と書き、さらに続けて「働く父親」も《いったん父子家庭になれば、彼らもただちに女たちと同じ状況に追いこまれる》として、性別にかかわらず働き続けながら子供を育てるためには社会をどう変えていくかを議論すべきだと示唆した。

上野の発言は、この少し前の1988年2月に、アグネスが参議院の「国民生活に関する調査会」で参考人として意見を求められた際、《生まれた子供をどうするのかというのは、やっぱりその女性だけが考える問題じゃないんだなあと最近は痛感しました。女性運動は女性だけやっては何の意味もないんです。女性運動はむしろ男性運動だと私は思います》と述べたこと（「第112回国会 参議院 国民生活に関する調査会 第2号 昭和63年2月19日」会議録）を敷衍したようにも読める。

浮き彫りになった男性たちの当事者意識の低さ

それにしてもいま、当時の識者たちの発言を読んで気になるのは、働く条件において女性とくらべると圧倒的に優位にあったはずの男性たちの当事者意識の低さだ。メディアで発言する男性たちは、観念的で人を煙に巻くような物言いに終始するか、さもなければ議論に参加するというよりは、むしろ女性たちの論争を面白おかしくあおる立場に回った。

一例をあげれば、コラムニストの中野翠と作家の林真理子があいついでアグネスを批判したとき、ある週刊誌の匿名コラム（文中に「僕たち男に〜」とあるので書き手は男性）は、アグネス擁護の立場から「コワイ女が二人でアグネスをいびるの巻」との見出しを掲げた（『朝日ジャーナル』1988年3月25日号）。これに対し林真理子は、《私たちが女の物書きとして、多少意見を言わせてもらったことが、どうして「噛みつく」とか「コワイ女がいびる」になるのであろうか。こういう男社会のからかいが、アグネス問題を、低レベルのものにしているのである》と指摘している（『文藝春秋』1988年5月号）。

アグネスを擁護した側でも、先述の上野千鶴子は《林さんや中野さんを批判するオヤジ連合は「子無し女のやっかみ、ひがみだ」と言った。これが私はすごく嫌でした。ですから、私は頼まれもしないのにアグネス論争への参加を買って出たわけです》と、のちにアグネスとの対談で語っていた（『潮』2014年11月号）。

「みんな、もう飽きちゃったんじゃないですか」

ただ、論争が過熱するにしたがい、当のアグネスはどこか他人事のように感じていたことは否めない。1988年の暮れには「アグネス論争」が新語・流行語大賞の流行語部門・大衆賞に選ばれたが、《ああこれで締めくくりかなって思った。世の中から、ハイこれでおしまいって言われた感じ。（中略）それに、みんな、もう飽きちゃったんじゃないですか。私も、終わりにしたい（笑）》と、どこか投げやりに語っていた（『週刊宝石』1989年2月3日号）。このときには長男はすでに2歳になり、彼女は再び一人で出勤するようになっていた。

アグネスはまた、先に引用した上野をはじめとするフェミニストからの擁護をありがたく思いながらも、10代で入った歌手の世界ではさほど男女の差別を感じなかったためか、当時は《フェミニストの人たちが応援してくれても、もう一つ、ピンとこなかった》と後年明かしている（前掲、『「結婚生活」って何？』）。

しかし、そんな彼女の意識も人生も大きく変える契機が、論争のほとぼりも冷めた1989年、しかも思いがけないところからもたらされることになる。

〈妊娠中に名門大へ留学、二度の大病、息子達への教育法も注目され…70歳になったアグネス・チャンが描く“新たな目標”とは？「激動の歴史を…」〉へ続く

（近藤 正高）