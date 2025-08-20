「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２０日午前１１時現在で、ＡｐｐＢａｎｋ<6177.T>が「買い予想数上昇」で１位となっている。



この日の東京株式市場でアップバンクはストップ高カイ気配。同社は１８日、企業・教育機関向けのＡＩサービスパッケージプロジェクトを開始したと発表した。東大発ＡＩスタートアップの２ＷＩＮＳ（東京都文京区）、マーケティング支援などを手掛けるＰＬＡＮＡ（福岡市博多区）の２社とＡＩソリューションの開発を目的とした開発業務契約書を締結し、ＡＩを活用してパッケージ化されたサービスの開発・販売を行う。今年秋の販売開始を目指す。



これが材料視され、同日の株価はストップ高に。その後も物色を集め急速人気化しており、足もと買い予想数が増加したようだ。



出所：MINKABU PRESS