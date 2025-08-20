【夏休み特別企画】ザック選手が本気で挑戦！レゴでバスケットボールをつくってみよう【Bリーグキッズ】

B.LEAGUE for KIDSの夏休み特別企画として、レゴ®でバスケットボールづくりに挑戦する『#レゴでバスケ』が公開されました。SNSキャンペーンも実施中！詳細は本記事の最後をご確認ください♪



今回、挑戦してくれたのは新米パパでもあるアルバルク東京のザック・バランスキー選手！

数年ぶりにレゴ®ビルドに挑戦するとのことで、気合は十分。マスコット・ルークも応援に駆け付けてくれました！





レゴランド・ディスカバリー・センターの「マスター・モデル・ビルダー」のけいちゃんに教わりながら、手際よくオリジナルのボールを完成させていきます。

そのあとは、けいちゃんの指導なしで、完全オリジナルのルークづくりにも挑戦！ザック選手のクリエイティビティが試されます。

果たしてどのような作品ができるのか…！必見です！

同時に、けいちゃんによるバスケットボールレシピ動画も公開中。

ぜひ、動画を見ながらボールづくりやルークづくりに挑戦してみてくださいね！

つくった作品は「#レゴでバスケ」で、投稿をお待ちしております！

プレゼント企画も実施中！

この動画をごらんいただいた人の中から、抽選で2名様に撮影のおみやげ（何が当たるかはお楽しみ！）をプレゼントする企画もX上で実施中！ぜひたくさんのご応募お待ちしております！

《応募方法》

【1】動画を視聴した感想を『#レゴでバスケ』をつけてXに投稿！

【2】@B_LEAGUE と @LEGOLANDTokyo をフォロー

当選者にはDMします。締切は9月20日まで！



たくさんのご応募、お待ちしております！