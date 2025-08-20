【夏休み特別企画】ザック選手が本気で挑戦！レゴでバスケットボールをつくってみよう【Bリーグキッズ】
B.LEAGUE for KIDSの夏休み特別企画として、レゴ®でバスケットボールづくりに挑戦する『#レゴでバスケ』が公開されました。SNSキャンペーンも実施中！詳細は本記事の最後をご確認ください♪
今回、挑戦してくれたのは新米パパでもあるアルバルク東京のザック・バランスキー選手！
数年ぶりにレゴ®ビルドに挑戦するとのことで、気合は十分。マスコット・ルークも応援に駆け付けてくれました！
そのあとは、けいちゃんの指導なしで、完全オリジナルのルークづくりにも挑戦！ザック選手のクリエイティビティが試されます。
果たしてどのような作品ができるのか…！必見です！
同時に、けいちゃんによるバスケットボールレシピ動画も公開中。
ぜひ、動画を見ながらボールづくりやルークづくりに挑戦してみてくださいね！
つくった作品は「#レゴでバスケ」で、投稿をお待ちしております！
プレゼント企画も実施中！
この動画をごらんいただいた人の中から、抽選で2名様に撮影のおみやげ（何が当たるかはお楽しみ！）をプレゼントする企画もX上で実施中！ぜひたくさんのご応募お待ちしております！
🎁プレゼント🎁- B.LEAGUE（Bリーグ） (@B_LEAGUE) August 19, 2025
この動画をご覧いただいた人の中から、抽選で2⃣名様に撮影のおみやげ（何が当たるかはお楽しみ！）をプレゼント🎉
①動画の感想を #レゴでバスケ をつけてXに投稿
② @B_LEAGUE と @LEGOLANDTokyo をフォロー
9月20日まで🙌ご応募お待ちしています🎉 https://t.co/NH4jHDaHIA pic.twitter.com/5TdtD2YYuV
たくさんのご応募、お待ちしております！