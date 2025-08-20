文＝のかたあきこ 写真＝星野リゾート

敷地内を小川が流れ、夏も涼やか。中庭は湯上がりや夕涼みに人気のスポット

自然環境と調和する雁木をめぐる宿

「界 アルプス」は、立山黒部アルペンルートの入り口に位置する信州・大町温泉郷にある。温泉街最奥に位置し、北アルプスを借景にしながら、地域の鎮守社に見守られるようにして宿が立っている。

北アルプスを背に平屋建ての棟が立ち、雁木の通路で結ばれている

小川が流れるのびやかな敷地に、平屋建ての食事処や温泉棟、客室棟が連なる。施設は雪国のアーケード“雁木（がんぎ）”の通路で結ばれ、雪や雨を気にすることなく快適に過ごせるのが魅力だ。「信州の贅沢な田舎を体感する温泉宿」を宿作りのコンセプトにしていて、囲炉裏でのふるまいなど楽しみを用意する。

囲炉裏では信州名物のおやきや地酒などのふるまいがある

客室は全48室が「信濃もてなしの間」と呼ばれるご当地部屋で、地域の伝統工芸を設えている。例えば、上田紬や地元作家による切り絵などが施され、明かり採り障子や行灯には、地元の松崎和紙が使われている。大町は平安時代から和紙の産地だという。天然和紙の風合いが光を通して感じられ、漉き込まれた木の葉が温かい雰囲気を醸し出す。

客室のうち8室に温泉の内風呂が備わっている。温泉は北アルプスの麓に位置する葛温泉から引湯される。クセのない単純温泉は、赤ちゃんから年配者まで親しまれる優しい肌心地だ。客室はほかに、プライベート感があるメゾネットタイプの離れを２室用意。離れには薪ストーブがあり、薪をくべる体験も。

アルプスとカラマツ林を眺める露天風呂

大浴場に併設する露天風呂もゆったりした広さが魅力

温泉棟には、ヒバの大浴場と御影石の露天風呂が備わり、どちらも広々としてゆっくりできる。露天風呂は開放感があり、湯船からアルプスとカラマツ林が眺められ、ライトアップする夜は幻想的だ。春は木々の芽吹き、秋はカラマツの黄葉、冬は雪化粧が愛でられ、四季を楽しむ特等席になっている。

半個室の食事処で味わう季節の会席料理では土地の味覚が楽しみ

夕食は半個室の食事処で季節の会席料理を提供する。生ワサビで味わう先付けのローストビーフにはじまり、煮物、宝楽盛り（八寸、お造り、酢の物）、蓋物などが登場する。メインの「雪鍋」は、ふわふわの綿あめを雪に見立てたユニークな「すき焼き」。写真映えして楽しい。大町市は硬度が異なる三つの水源があり、名水や新鮮な水からできた地酒を堪能できる。

囲炉裏での朝のふるまいは「おめざがゆ」

翌日、朝風呂の後は囲炉裏が切られたラウンジへ。竃炊きの「おめざがゆ」のもてなしにほっこりする。隣接のトラベルライブラリーには、コーヒーやハーブティーなどドリンクも。信州の自然・食・文化、登山やスキーにちなんだ本がそろうので旅の計画を立てるのも楽しい。

宿では、切り絵体験（予約不要・通年）や和紙づくり（要予約・期間限定）といった体験ができる。松崎和紙の紙漉き体験を担当する腰原修一さんの工房「信州松崎和紙工業」は、宿から車で15分ほどにある。腰原さんは大町市で唯一の現役紙漉き職人。植物の色を保つ製法を活かし大町市で採取した草木の葉や花などを漉き込んだ松崎和紙を制作している。工房併設の売店には松崎和紙の様々な商品がそろい、旅土産にオススメだ。

