大阪市中央区の繁華街・道頓堀の雑居ビルで消防隊員２人が死亡した火災で、２人は現場到着の約１０分後にビル内で窒息死したと推定されることが大阪府警への取材でわかった。

消火活動を開始後、短時間で逃げ場を失い、酸素が足りない状態に陥った可能性がある。市は２１日にも調査委員会を設置し、当時の安全体制に問題がなかったか調べる。

火災は１８日午前９時４５分頃に発生。６階建てと７階建てのビル２棟計約１００平方メートルが燃えた。浪速消防署に勤務する消防司令の森貴志さん（５５）（大阪府羽曳野市）と消防士の長友光成さん（２２）（同府吹田市）が死亡し、別の消防隊員４人を含む５人が病院に搬送された。

府警によると、市消防局の消防隊が現場に到着したのは同１０時１分。司法解剖の結果、森さんと長友さんの２人は同１０時１０分頃、酸素欠乏による窒息で死亡したとみられる。

大阪市や市消防局によると、２人は酸素を吸引するための空気ボンベを装備し、別の隊員を含む計３人で７階建てビルの１階から進入を始めた。５階で消火活動をしていたが、５階の天井が一部崩落したため、２人は６階に避難した。その後取り残され、６階で救助されたものの、搬送先の病院で死亡が確認された。

横山英幸市長は１９日、報道陣に「上に避難した中で、酸素も時間制限がある状態だった」と述べ、原因究明を急ぐ考えを示した。