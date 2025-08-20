午前：債券サマリー 先物は反発、長期金利は１．５９０％と横ばい 午前：債券サマリー 先物は反発、長期金利は１．５９０％と横ばい

２０日午前の債券市場で、先物中心限月９月限は反発した。前日の米国市場で長期債相場が上昇（金利は低下）した影響が円債相場に波及した。



米国市場ではハイテク株が売られ、ナスダック総合株価指数の下落率は１％を超えた。ジャクソンホール会議の内容を見極めたいとの姿勢が広がるなかで、ナスダックの下落を受けて債券の買い持ち高を積み増す動きが出たもよう。米格付け会社のＳ＆Ｐグローバル・レーティングスが米国の格付けを据え置いたことも、米国債の支援材料となった。



東京市場では日経平均株価の下げ幅が一時７００円を超えた。米債券高とともに日本株の下落も債券に資金を振り向ける流れを促す要因となった。日銀は２０日、定例の国債買い入れオペを通告した。対象は「残存期間１年超３年以下」と「同３年超５年以下」、「同５年超１０年以下」で、３本いずれもオファー額は予定通りとなった。



先物９月限は前営業日比５銭高の１３７円６７銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は横ばいの１．５９０％で推移している。



