・ＪＲ東日本やＪＲ西日本が年初来高値、ディフェンシブ性評価で物色機運強まる

・ＧＦＡが急伸、次世代型ＳｏｃｉａｌＦｉアプリ「ＷＯＷＯＯ」Ａｎｄｒｏｉｄ版をリリース

・ロートは高い、国内証券が目標株価引き上げ

・じもとＨＤ急騰、ＳＢＩ「第４のメガバンク構想」再始動とステーブルコインへの思惑も

・ユナイテッドが大幅続伸、共創型Ｍ＆Ａ事業を展開するＦＵＮＤｉＴに出資

・サイゼリヤが３連騰で年初来高値更新、マレーシアで新会社設立

・ピアズが急速人気化、ＮＴＴドコモと連携し生成ＡＩリスキリング支援サービスの提供開始へ

・ＪＥＳＣＯはカイ気配切り上げ、中期計画をポジティブ視

・東北銀がカイ気配で水準切り上げる、ＳＢＩとの資本業務提携報道が株価刺激

・ディスコなど半導体製造装置関連が軟調、米半導体株安受け売り圧力波及



