＜動意株・２０日＞（前引け）＝じもとＨＤ、ピアズ、ＪＥＳＣＯ ＜動意株・２０日＞（前引け）＝じもとＨＤ、ピアズ、ＪＥＳＣＯ

じもとホールディングス<7161.T>＝大幅高で５連騰。時価は昨年４月末以来、約１年４カ月ぶりの高値圏に突入した。山形県地盤のきらやか銀行と宮城県の仙台銀行の経営統合で発足した持ち株会社で公的資金の注入行でもあるが、注目ポイントといえるのは、ＳＢＩホールディングス<8473.T>の子会社であるＳＢＩ地銀ホールディングスが筆頭株主となっており同社発行株式の３分の１を保有していること。今回ＳＢＩが東北銀行<8349.T>に出資し、「第４のメガバンク構想」を約３年ぶりに再始動する構えをみせていることから、ＳＢＩが大株主に入っている地銀株への注目度が増している。同社はその流れに乗る銘柄として存在感がクローズアップされている形だ。特にＳＢＩが米ドル連動型のステーブルコインの取り扱いを３月から開始するなど、同分野に積極的な動きをみせていることから、ステーブルコインを巡る地銀株の動向なども株価の思惑材料として作用している。ステーブルコインは米国でもシティグループ＜C＞やＪＰモルガン＜JPM＞など大手銀行が相次いで参入を表明しており、日本でも金融庁が今秋にも円建てステーブルコインの発行を認める方向にあるなど、それに追随する動きが意識されている。



ピアズ<7066.T>＝急速人気化。決算発表を受け前週末１５日に大陰線を形成し株価水準も大きく切り下げたが、きょうはその分を一気に取り戻す形で上昇している。同社は商品販促支援や人材派遣などを手掛け、人工知能（ＡＩ）を活用した接客サービスなどで強みを発揮している。そうしたなか、１９日取引終了後にＮＴＴドコモ（東京都千代田区）が提供するスマートフォン向けサービス「スゴ得コンテンツ」において、生成ＡＩリスキリング支援サービス「ゼロからＡＩ for スゴ得」の提供を今月から開始することを発表、これを材料視する形で投資資金が攻勢をかけている。



ＪＥＳＣＯホールディングス<1434.T>＝上げ足加速で新高値。同社は１９日の取引終了後、中期経営計画を策定したと発表。２８年８月期に売上高２５０億円（２５年８月期予想は１８０億円）、営業利益２５億円（同１８億円）に伸ばす目標を掲げた。また２５年８月期の配当を下限とし、配当性向を段階的に引き上げて４０％を目指す方針も明らかにしており、ポジティブ視されたようだ。電気設備工事などを展開する国内ＥＰＣ事業を成長戦略の柱に据えて事業拡大を図るほか、Ｍ＆Ａによる更なる業績の向上も図る。ＲＯＥ（自己資本利益率）については１５％超の達成を狙う。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS