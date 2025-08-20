大学生の五輪と呼ばれる世界ユニバーシティー大会が７月１６〜２７日、ドイツのライン・ルール地方で開かれた。

陸上の男子ハーフマラソンには、今年正月の箱根駅伝を走った３人が挑み、個人の金、銅メダルを獲得したうえ団体優勝と、世界の舞台で輝いてみせた。（編集委員 近藤雄二）

メダル確保し「一安心」

個人の金メダルを獲得した早大・工藤慎作（３年）と共に、表彰台に立ったのが国学院大の上原琉翔（４年）だった。

工藤が先行する中、４人の２位集団でレースを進めた。メダル争いの駆け引きが始まったのは１５キロを過ぎてから。まずはバスタグが強烈なスパートを放ち、１人抜け出す。残る３人は並んで２０キロを通過。そこから、上原が飛び出した。

爆発的なスピードで２人を引き離し、前を追う。最後はトップ工藤と１０秒差、２位とは４秒差まで迫り、１時間２分３９秒で銅メダルをつかみ取った。

「国学院大の主将として臨んだレース。もちろん金メダルを狙っていたが、日本代表としてメダルを確保できて一安心した」

「箱根に勝つためのアプローチを」

昨季の国学院大は、出雲、全日本の両駅伝を制覇。ただ、優勝候補だった箱根駅伝では３位にとどまった。９区６位だった上原は「本当に悔しかった。今年は箱根に勝つためのアプローチをかけていきたい」と語る。

そのため、夏合宿直前の国際舞台では、仲間を鼓舞する走りを目指していた。「自分の力は出せた。工藤君には負けてしまったが、メダルを持ち帰れて、いい流れはできた。勝負の夏合宿で一人一人が個人の力を伸ばせるよう、全体をまとめていきたい」。箱根での雪辱へ、主将は背中でチームを引っ張るつもりだ。