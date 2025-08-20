〈30歳で国際結婚→“子連れ出勤”に批判も…アグネス・チャンが明かしていた「アグネス論争」への“意外な胸中”「私のポリシーではない」「母親として最大の努力をしたいと思って、あの形に」〉から続く

きょう8月20日、アグネス・チャンが70歳の誕生日を迎えた。1987年から翌年にかけて起こった「アグネス論争」。その後の彼女の歩みとは。（全3回の3回目／はじめから読む）

【画像】子供3人ともスタンフォード大へ…現在のアグネス・チャンと息子たち



8月20日に誕生日を迎えたアグネス・チャン ©文藝春秋

「アグネス論争」をきっかけにスタンフォード大へ留学

アグネス・チャンが出産してまもない長男を連れて、テレビの収録現場など仕事先に通っていたことへの賛否から、1987年から翌年にかけて識者だけでなく一般人をも巻き込んで過熱した「アグネス論争」は、アメリカの『TIME』誌（1988年10月10日号）でも報じられた。

この記事を読んだアメリカの名門・スタンフォード大学の教育学部のマイラ・ストロバー教授（当時）が、彼女に会いたいと伝えてきた。1989年初めのことである。マイラ教授は、20代前半で出産して大学教員として仕事と子育てを両立する苦労を味わった経験から、育児に関する経済学を研究していた。教授はアグネスと会うと、「私のもとで勉強しなさい。ジェンダー学を語れなければ、アグネス論争はただの芸能人の騒ぎで終わってしまいますよ」と言って留学して博士号を取るよう勧めたという（『潮』2014年11月号）。

アグネスは戸惑いながらもひとまず博士課程の入試を受けて合格するが、それでもなお日本での仕事を休んで留学することに躊躇した。だが、個人事務所の社長でもある夫の「スタンフォードなら行く価値がある。あとは君の気持ちしだいだ」との一言で決意を固める。

その直後、アグネスに思いがけず第二子の妊娠が判明する。これではとても留学などできないと思い、教授に国際電話をかけると、何も言わないうちに妊娠したのだと勘づかれる。そして教授は、スタンフォードには子供を産んで育てながら勉強している学生もたくさんいると言って、「勉強は自分のためにするものです。子供のせいにしてはいけないよ。大丈夫だからいらっしゃい」と温かい言葉をかけてくれたという（『婦人公論』1992年10月号）。

こうして1989年9月、夫を日本に残して当時2歳の長男を連れて渡米、スタンフォード大学の博士課程に入学する。翌月に起こったサンフランシスコ大地震のショックから出産は予定より10日早まったものの、11月に夫の立ち会いのもと無事、次男が誕生する。

産後6日で学校へ、毎晩徹夜で勉強した

博士課程を修了するには78単位を取らねばならず、授業が心配だった彼女は出産後わずか6日で学校に戻った。夫とは3年で博士号を取るとの約束をしていたため、必然的に授業や研究のスケジュールは過密になり、毎晩徹夜で勉強する。それでもどれだけ忙しくても子供にしわ寄せが行ってはいけないと、授業があるとき以外は子育てを最優先したという。長い授業のある日は“子連れ登校”をして、授業のあいまに母乳を与えたりもした。

ちなみにスタンフォードはシリコンバレー発祥の地とあって、アグネスの在学中にはすでにインターネットが使え、Eメールのやりとりもできた。しかし、ワープロしか使えなかった彼女は、家から学校のコンピュータにアクセスできないので、夜に子供たちを連れては学内のコンピュータルームに赴き、周りに操作のしかたを訊きながら勉強していたとか（アグネス・チャン、喜多嶋洋子『「結婚生活」って何？』講談社、2005年）。

論文執筆中は体重が減り、声が出なくなったことも…

こうしてアグネスは2年間ですべての単位を取得し、1991年秋に博士課程を修了する。卒論となる博士論文は、仕事と家庭の両立に関する日米の男女大卒者の比較研究をテーマに、日本に帰国後、仕事を毎日のようにこなしながら帰宅するや部屋に閉じこもって書き上げた。執筆に集中するため家族との会話が少なくなったばかりか、体への無理がたたって体重が減り、声が出なくなることも3回あったらしい。夫には「論文を書いているときのママは、人間じゃなかったよ」とあとで言われたという（『婦人公論』前掲号）。

卒論は翌1992年5月、単身渡米して受けた口頭試験を経てパスし、6月の卒業式に出ることができた。その後、1994年には教育学博士号（Ph.D）を取得している。「アグネス論争」での批判に少なからず心を傷つけられた彼女だが、スタンフォード大学で学んだおかげで、論争を経済的・歴史的な側面から客観的に見ることができるようになり、自分にとってはいいセラピーだったと顧みている（前掲、『「結婚生活」って何？』）。

3人の息子もスタンフォード大に進学

スタンフォード大学には後年、3人の息子（三男は1996年に誕生）もあいついで進学した。これをきっかけに近年は、“アグネス流子育て法・教育法”の本の執筆に力を入れ、《還暦を過ぎて、また新しいステージが開けたような気がしますね》とやりがいを見出している（『NHK きょうの健康』2022年12月号）。

アグネスは1998年に日本ユニセフ協会大使に就任、世界各地を飛び回っては、戦争や人身売買などさまざまな過酷な状況に置かれた子供たちと接し、状況の報告とともに問題の解決に携わってきた。2016年にはその活動が認められ、ユニセフ・アジア親善大使（地域大使）に就任し、世界の子供たちの権利向上のための支援活動に携わるなど、さらに活動の幅を広げている。

「歌があれば慰められるんです」

そんなユニセフの活動のなかで、彼女が本業である歌手として、歌は最高のコミュニケーションであることを再確認する出来事もあった。それは2000年に東ティモールを訪れたときのこと。同国は前年の住民投票によりインドネシアからの独立が決まったものの、独立に反対する勢力が民兵組織を使って虐殺と破壊を繰り返していた。

このときの訪問の目的の一つは、騒乱で破壊された学校の再建だった。首都・ディリにユニセフが仮設した教室で、アグネスは700人の子供たちを相手に「むすんでひらいて」や「ロンドン橋」といった童謡を、歌うスピードを徐々に上げたり、歌詞を現地語に当てはめて歌ったりしながら教えた。子供たちは踊りながら彼女と一緒に歌い、楽しいひとときをすごしたようだ。この経験から彼女は、《歌があれば慰められるんです。一人で口ずさむと癒される。不安なときに大声で歌うと勇気がわくんです。自分を励ますことができるんです》と力説している（『潮』2000年9月号）。

唾液腺腫瘍、乳がんも患い…

しばらく休んでいた歌手活動を本格的に再開したのも、2000年であった。以来、ステージに立ち続けている。2006年には唾液腺腫瘍に続き、初期の乳がんと診断され、手術を無事に終えたのちも治療を続けた。その過程で、ホルモン療法の副作用によりコンサートの前日に顔が腫れ上がるということがあったという。

一晩寝ても腫れは引かず、《『この顔でどうやってコンサートをやるの!?』と思っているうちに開演30分前に。仕方がないから私、まぶたに目を描きましたよ（笑）》というありさまでいざ幕が上がるも、1曲目を歌い終えても拍手はまばらで、客が引いているのがわかった。それでも2曲目に日本でのデビュー曲「ひなげしの花」を歌うとようやく大きな拍手が起こったという（『ゆうゆう』2020年3月号）。彼女のプロ根性がうかがえるエピソードである。

彼女自身のアイデンティティ

アグネスはイギリス領だった香港に生まれ育ち、1997年に香港が中国に返還されたあとも国籍はイギリスである。しかし、彼女のなかではいまなお、自分のアイデンティティは「香港人」であり「中国人」であるという強い自覚があるようだ。中国は両親のルーツである。29歳のときに母親の故郷である貴州省を初めて訪ねて、そのルーツを強く意識し、これが北京でのコンサートの実現へとつながった。

上記のアイデンティティについての発言は、いまから6年前の『毎日新聞』ウェブ版のインタビュー（2019年9月19日配信）でのものだが、このとき香港では、香港政府による逃亡犯条例の改正案が、それに強く反対する市民のデモの高まりを受けて撤回されたばかりだった。民主化を求める勢力からすれば勝利であったが、アグネスは喜ぶどころか、《今の香港。すごく分裂していますね》と憂え、反対運動が《ここまで長期化し、デモの一部が暴徒化するような事態になって、なんだか終わりが見えなくなってきています。そろそろ原点に返って「そもそも何のために戦っているのか」を冷静に話し合ってほしいですね》と持論を述べた。こうしたアグネスの発言に対しては「中国政府寄り」と批判する向きもあった。

12歳で目にした“暴動の記憶”

しかし、アグネスの生い立ちを知れば、話はそう単純ではないとわかる。先述のとおり両親のルーツは中国にあり、共産党と国民党の内戦後に母と離れ離れになった親族は中国のほか、台湾にも散らばっている。さらに彼女のなかでは、12歳だった1967年に起こった香港での反英暴動の記憶も大きい。

彼女の自伝『ツバメの来た道』（中央公論社、1989年）の冒頭では当時の香港の様子が生々しくつづられている。折からの中国での文化大革命にあおられて香港の左派がイギリスによる支配を打破すべく暴動を起こし、イギリス側の軍隊ばかりでなく右派とも闘争を激化させ、大混乱に陥った。アグネスの家の周辺でも衝突が繰り返され、日常生活を脅かされたという。そうした記憶があるだけに、2019年の香港でのデモに対しての「冷静に話し合ってほしい」との発言は、中国政府への忖度などではなく、彼女の心からの願いだったはずだ。

おそらくアグネスは、世の中が変わるには時間がかかると、自身の経験から痛感しているのではないか。それでも一方では、人々がおのおの新しい方法を考えていけば、物事はきっといい方向へと転がっていくと信じているふしがある。実際、「アグネス論争」のさなかに参議院で参考人として呼ばれたときにも、働く女性が自分たちの方法を考えることから始めればいいと提案し、一例として、ある民放の若手女性アナウンサーが同僚と、自分たちが一斉に子供を産めば会社も託児所を設けざるをえなくなると冗談で話し合っていたことを挙げた。当時、一般企業が託児所を設けるなど現実的ではないと多くの人が思っていた。それが30年あまりを経て、やっと珍しいことではなくなっている。

アグネスが抱く目標とは

そんなアグネスが目下実現を目指していることの一つに、昨年（2024年）100歳を迎えた母の人生を自らの手で小説に書きたいという夢がある。これについて彼女は《過去100年間の中国・香港の激動の歴史を、母という一人の女性の人生と重ね合わせて描けると思うんです》と昨年のインタビューで語っていた（『pumpkin』2024年5月号）。

すでに一旦は書き始めたものの、ありのままを赤裸々に書くことへのためらいもあり中断していたという。しかし母が100歳になるのを機に再度取りかかったとか。1世紀にわたる中国・香港の歴史を彼女がどう描くのか興味深い。70代に入ったのを機に、ぜひライフワークとして完結することを祈りたい。

（近藤 正高）