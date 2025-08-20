¡Ö¥«¥´¥á¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡× ¥¤¥ª¥óÇ®ÅÄ¤Ç»î°û¥¤¥Ù¥ó¥È
¥«¥´¥á¤Ï¡¢½Ü¤Î¹ñ»º¥È¥Þ¥È¤ò100¡ó»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¸¥å¡¼¥¹¡Ö¥«¥´¥á¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿©±öÌµÅº²Ã¡×¤ò8·î5Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»Ì¾¸Å²°¥¨¥ê¥¢¤Ç¤âÅ¹Æ¬»î°û³èÆ°¤òÅ¸³«¡£¾¦ÉÊ¤ÎÇ§ÃÎ¡¦¹ØÆþ³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡Ö¥«¥´¥á¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿©±öÌµÅº²Ã¡×¤Ï¡¢2014Ç¯¤«¤éËèÇ¯²Æ¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¡£¤½¤ÎÇ¯¤Ë¼ý³Ï¤·¤¿¹ñ»º´°½Ï¥È¥Þ¥È¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Æ±¼ÒÆÈ¼«¤Î¡Ö¤È¤ì¤¿¤Æ¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÀ½Ë¡®¡×¤Çºî¤Ã¤¿¡¢À¸¤Î¥È¥Þ¥È¤ò¤«¤¸¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢Çß±«¤¬Ã»¤¯±«¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¥È¥Þ¥È¤ÎÂç¤¤µ¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê¾®¤µ¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅüÅÙ¤¬¹â¤¯ÉÊ¼Á¡¢¹áÌ£¤È¤âÎÉ¹¥¡£¡È¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤È¹¤¬¤ë¹á¤ê¡¢À¸¥È¥Þ¥È¤ò´¶¤¸¤ëìÔÂô¤ÊÍ¾±¤¡É¤¬ÆÃÄ¹¤À¤È¤¤¤¦¡£Å¹Æ¬ÁÛÄê²Á³Ê¤Ï720㎖¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤¬ÀÇÈ´410±ßÁ°¸å¡¢195㎖»æÍÆ´ï¤ÏÆ±165±ßÁ°¸å¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñ»º¥È¥Þ¥È¸¶ÎÁ¤Î²ÁÃÍ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢º£Ç¯¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó³èÆ°¤ò¶¯²½¡£Å¹Æ¬»î°û³èÆ°¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡¢SNS¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ç³ÈÈÎ¤ò¿Þ¤ë¡£
Ì¾¸Å²°»ÙÅ¹¤Ç¤ÏÈ¯ÇäÆü¤Î5Æü¡¢¡Ö¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ëÇ®ÅÄ¡×¤Ç»î°û¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£¥«¥´¥áÌ¾¸Å²°»ÙÅ¹¡¦°ËÆ£°ì¾Ï»ÙÅ¹Ä¹¤È¥¤¥ª¥ó¥ê¥Æ¡¼¥ëÃæÉô¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¦ÀÐ²Ï¹¯ÌÀ»Ù¼ÒÄ¹¤¬ÆÃÀßÇä¾ìÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢¡Ö¥«¥´¥á¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿©±öÌµÅº²Ã¡×¹ØÆþµÒ¤Ë¡ÖÀ¸¥È¥Þ¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£³«»Ï1»þ´ÖÈ¾¤ÇÍÑ°Õ¤·¤¿150¥»¥Ã¥È¤òÇÛ¤ê½ª¤¨¤¿¡£Ì¾¸Å²°¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï8·îÃæ¤Ë18´ë¶È¡¦80Å¹ÊÞ¤Ç»î°û¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£