博多華丸大吉の華丸が２０日、Ｘで朝ドラ受け。「あんぱん」で嵩（北村匠海）とともに「まんが教室」の司会を務めた落語家・立川談楽役として出演した立川談慶についてつぶやいた。

この日の「あんぱん」では、嵩が健ちゃんから依頼された「まんが教室」というテレビ番組に渋々出演することに。嵩は漫画家として絵描き歌で絵を描き、横で談楽が絵描き歌を歌う…という番組。これはのちに子供達に大人気となる。

この番組は実際にＮＨＫで放送されていた「まんが学校」という番組がモデル。司会は立川談志で、やなせたかし氏が漫画の指導やクイズを出題していた。

この日は「あさイチ」がお休みだったことから、華丸は「朝ドラ まんが教室で司会をされてた方は福岡よしもとで共にやっていた同期の立川談慶さん」と同期だったと説明し「当時は下着メーカーに勤めながら漫談をしている静かなるドンでした笑」と紹介。

「落語が好きで結局退職して立川に入門。とうとう師匠の役で朝ドラ出演とは考え深かった朝でした。。頑張りんしゃったねーー」（原文ママ）と、同期の活躍に思いを馳せていた。