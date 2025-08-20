TOMORROW X TOGETHER日本3rdアルバム『Starkissed』リリース決定！来日ショーケースも開催

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TOMORROW X TOGETHERが、10日22日に日本3rdアルバム『Starkissed』をリリースすることを発表し、併せて新ロゴを公開、さらに来日ショーケースの開催も決定した。

■新アルバムは日本オリジナル3曲を含む全12曲を収録！

日本3rdアルバム『Starkissed』には、テレ東系列で放送中のテレビアニメ『BEYBLADE X』オープニングテーマで、SPYAIRのメンバーUZとMOMIKENによる書き下ろし楽曲である「Rise」、フジテレビ系『めざましどようび』のテーマソングで、シンガーソングライターのEveが楽曲提供した「Step by Step」、さらに「ひとつの誓い （We’ll Never Change）」、「きっとずっと （Kitto Zutto）」といった日本オリジナル楽曲が収録される。

そして7月にリリースされた4thアルバム『The Star Chapter: TOGETHER』のタイトル曲の日本語バージョンで、8月にサプライズリリースされた「Beautiful Strangers [Japanese Ver.]」に加え、同アルバムの収録曲でファンからの人気も高い「Song of the Stars」の日本語バージョンである「星の詩 [Japanese Ver.]」があらたに収録されることがわかった。

さらに、過去最多となる日本オリジナルの新曲3曲を含む全12曲が収録されることも発表された。これらの新曲については、タイトルをはじめとした詳細がまだ明らかになっておらず、これからの発表に大きな期待と注目が集まっている。

■来日ショーケース開催決定

そして、日本3rdアルバム『Starkissed』の発売を記念した来日ショーケースの開催も発表された。このショーケースは、TOMORROW X TOGETHER Weverse ShopとUNIVERSAL MUSIC STOREの各ストアで応募対象商品を事前に予約、購入した人から抽選で参加できるイベントだ。

11月から始まる、自身2度目となる日本ドームツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞ IN JAPAN』の開催を発表し大きな話題となったばかりのTOMORROW X TOGETHERが、満を持して2年ぶりにリリースする日本アルバムに、再び多くの注目が集まっている。

なお、日本3rdアルバム『Starkissed』の予約受付は、8月20日11時からスタートしている。

■リリース情報

2025.07.22 ON SALE

ALBUM『The Star Chapter: TOGETHER』

※韓国発売日：7月21日

2025.08.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Beautiful Strangers [Japanese Ver.]」

2025.10.22 ON SALE

AIBUM『Starkissed』

＜収録曲＞

01 オリジナル曲（1）

02 Beautiful Strangers [Japanese Ver.]

03 オリジナル曲（2）

04 Deja Vu [Japanese Ver.]

05 ひとつの誓い （We’ll Never Change）

06 オリジナル曲（3）

07 きっとずっと （Kitto Zutto）

08 Step by Step

09 Rise

10 星の詩 [Japanese Ver.]

※Intro,Outroを含め全12曲収録

