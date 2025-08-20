2025年3月22日、スノーボード世界選手権、女子パラレル回転で優勝の三木つばき 写真／AP/アフロ

（松原孝臣：ライター）

2026年2月より開催されるミラノ・コルティナオリンピック。各種目の魅力とともに、活躍が期待される選手をライターの松原孝臣さんが取材。今回はスノーボード・アルペンの三木つばき選手を紹介します。（全2回）

●スノーボード・アルペンの三木つばきインタビュー（前編）はこちら

[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]

19歳からコーチが不在

「スノーボードがしたい」

その一心で、現在は22歳、日本体育大学4年生の三木つばきは、小学3年生から6年生まで、冬季に親元を離れてスキー場近くに滞在し、スノーボードに打ち込んだ。

その成果は大会の結果に表れ、小学6年生でプロスノーボーダーに。中学3年生でワールドカップに初めて出場すると、高校3年だった2022年には北京五輪に出場、9位の成績を残している。

昨シーズンの活躍は圧巻だった。ワールドカップではパラレル大回転、パラレル回転の2種目計17戦で4度の優勝を含め13度表彰台に上がり、総合優勝を果たした。世界選手権では五輪種目のパラレル大回転で銀メダル、非五輪種目のパラレル回転で金メダルを獲得。

順調に階段を上がってきた三木には意外な事実がある。19歳からコーチが不在であることだ。自ら考え、分析して練習する中で成績を伸ばしてきたのである。

きっかけは2022-23シーズンの開幕前にあった。

「ナショナルチーム活動がなくなります」

競技団体のスノーボードアルペンチームミーティングで告げられたのである。

「試合は現地集合、現地解散。練習や遠征は各選手個人に委ねられました。コーチを雇うにも金銭的にすごくかかってしまうし、セルフでやろうと思いました」

「セルフでやろう」、それは自らコーチを兼ねることを意味する。その上で成長できたのは、自分を客観視できる力と、練習をはじめ自分をコントロールする力があるからにほかならない。

三木自身はこのように自己分析する。

「中学1年、2年生の頃に指導を受けていたコーチと、毎日ミーティングをしていました。そのコーチから『僕が言うだけじゃなく、もっとディスカッションしていこう』と言われて、少しずつ考えるようになっていったり、他の選手の滑りも見るようになったりしました。15歳からはワールドカップに出ていますが、そこでは別のコーチにお世話になることが多かったんですね。すると『言っていることが違うな』とか、道具のセッティングについてアドバイスをもらっても『なんでだ』と感じたり。そこから自分の技術、道具、いろいろなことを考えるようになったことがセルフコーチングにつながっていると思います」

自身をコーチとしながら成績を残してくることができたのは自信になっていると言う。その上でこう語る。

「自信もつく一方で、昨シーズンが始まる前は少し不安もありました。いい意味でも悪い意味でも脳みそが一個なので、迷わないんですけど、間違った道でもなかなか気づけない、これが正しい道なのか、行き詰まったときどうしたらいいのか難しいときがありました。それで練習期間の1カ月間、お世話になっていたコーチに帯同してもらいました。他の方からのアドバイスをもらうのも大事なときもあるなって思います」

その気づきもまた、自己を把握する力の表れと言える。

「人間ってこんなに速く滑れるんだ」

三木つばき 撮影／積 紫乃

ときにスノーボードを続けられるかどうかの瀬戸際に立たされ、それでも努力を重ねてスノーボードに打ち込んできた末に今日がある。

その足取りを知ると、はたから見れば、他の競技の選手に比べ、競技団体のサポートの度合いなどさまざまな面で苦労を強いられた面もあったようにも思える。

三木は言う。

「きつかったときは、羨ましい、と思ってしまうことももちろんありました。でもスポーツ選手って、ふつうに勉強して大学に行って働いて、と進んでこられている方よりも、社会的にはできることが少ないと言われてきました。大変なこともあるけれどそれを覆そうとしたり世界一を目指そうとする中で得られてきたことはすごくたくさんあると思っています。例えばスポンサーをみつけるためのプレゼンもそうですし、こういった環境でなければ身につかなかった社会的なことってすごくたくさんあると思います。ありがたいことに、選手をやめたらうちの企業においでって言ってくださる企業さんもあったりして、そういうお言葉をいただくとほんとうによかったなって思います」

その歩みの原動力はスノーボードへの愛着であり、加えて、思い描いてきた夢がある。

8歳のとき、思った。

「世界一になりたい」

当時は両親の車で週末、掛川市から長野のスキー場に通っていた。

あるとき、海外の選手が子どもたちに教えるキャンプが開かれ、参加した。その選手、バンクーバー五輪銅メダリストでありワールドカップ総合4連覇を果たしたマチュー・ボゼット（フランス）の滑りに圧倒された。

「ほんとうに速すぎて、人間ってこんなに速く滑れるんだ、って感動しました。そのときの景色、今も覚えてますけど、私も『世界でいちばん速く滑れるようになりたい』と思いました」

両親に伝えると、「世界でいちばん速くなりたい？ それはオリンピックで優勝することじゃない」と教えられ、「じゃあ、オリンピックで優勝する」と答えた。

その夢を大切にしてきた。

来年2月には、それを現実とするための舞台、ミラノ・コルティナ五輪が控えている。最大のライバルは、平昌、北京五輪を連覇しているエステル・レデツカ（チェコ）だ。レデツカは平昌五輪で、アルペンスキー大回転でも金メダルを獲得、一大会において異なる競技で優勝した史上初の女子選手となったことでも知られる。

「着実にやれることをしっかりとやっていけば金メダルを獲れる可能性は十分にあると思っています。ここからどれだけ成長できるかが大きな鍵かなと思っています」

そしてこう語る。

「ここ一番というときの勝負強さは、持てているのかな、とは思っています。そこに慢心しているわけではもちろんないですけれども、最後の3旗門とかゴールに手を伸ばす一瞬がすごく好きなところで、そのヒリヒリ感を楽しむためにやっているのもあります。実際にスノーボードアルペンのオリンピックを見ていただいたとき、そういったところを強みと感じていただけたら、力強い滑りだなって思ってもらえたら、そういった滑りを目指しています」

大切にしてきた夢を現実とするために。

三木つばきは大舞台を見据える。

三木つばき

2003年6月1日生まれ。静岡県掛川市在住。長野県北安曇郡白馬村生まれ。現在は日本体育大学体育学部体育学科在学。2022年北京五輪出場。2024-2025年シーズンは世界選手権でパラレル大回転で銀メダル、非五輪種目のパラレル回転で金メダルを獲得、ワールドカップランキングで総合優勝。公式ホームページ https://www.miki-box.com/tsubaki/

筆者：松原 孝臣