卓球の「ヨーロッパ・スマッシュ2025」は現地時間19日、男女シングルスの2回戦が行われた。有力選手が出場している日本勢が奮闘を見せている。

■大藤は松島との混合ダブルスでも勝利

女子シングルスで中国勢との戦いに挑んだのが世界ランキング11位の橋本帆乃香（デンソーポラリス）。同18位の銭天一（中国）との戦いでは立ち上がりからサービスが冴え、サウスポーとの相手からミスを誘発する。第3ゲームこそ銭天一のミドル攻めに苦戦する場面も見られたが、相手の変化にも対応しストレートで完勝。3回戦では同5位の王芸迪（中国）との戦いに挑む。

また、男子シングルスでは戸上隼輔（井村屋グループ）が同11位の林繇儒（台湾）相手に圧巻のプレーを披露。かつてTリーグの木下マイスター東京で共闘したサウスポーのサービス、レシーブに好反応を見せ、序盤から試合を支配して2ゲームを先取する。戸上らしい思い切った両ハンドを振るシーンも見られるなど、安定した戦いぶりで台湾のエースを退けた。

大藤沙月（ミキハウス）は松島輝空（木下グループ）との混合ダブルスでシモン・ゴジ、プリティカ・パバド（フランス）ペアを破ると、シングルスでは同68位のオラワン・パラナンに3－0で完勝。さらに、長粼美柚（木下アビエル神奈川）も同99位のアネット・カウフマン（ドイツ）を3－1で退けて、次戦は同2位の王曼碰（中国）との大一番に挑むことになった。