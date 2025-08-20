日経平均20日前引け＝続落、663円安の4万2883円 日経平均20日前引け＝続落、663円安の4万2883円

20日前引けの日経平均株価は続落。前日比663.12円（-1.52％）安の4万2883.17円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は667、値下がりは864、変わらずは86。



日経平均マイナス寄与度は236.02円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が174.23円、リクルート <6098>が29.27円、東エレク <8035>が27.86円、コナミＧ <9766>が24.65円と並んだ。



プラス寄与度トップは京セラ <6971>で、日経平均を10.67円押し上げ。次いでＯＬＣ <4661>が5.84円、ホンダ <7267>が5.57円、ＫＤＤＩ <9433>が5.06円、トヨタ <7203>が4.05円と続いた。



業種別では33業種中16業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、食料、水産・農林、石油・石炭が続いた。値下がり上位には非鉄金属、その他製品、情報・通信が並んだ。



株探ニュース

