ETF売買動向＝20日前引け、ｉＦ高リート、ＭＸＪリコアが新高値 ETF売買動向＝20日前引け、ｉＦ高リート、ＭＸＪリコアが新高値

20日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比5.7％増の1771億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同0.2％増の1456億円だった。



個別では東証ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2555> 、上場ファンドＪリート <1345> 、ＮＥＸＴ エネルギー資源 <1618> 、ＮＥＸＴ 運輸・物流 <1628> 、ｉシェアーズ ＭＳＣＩ ジャパン高配当利回り ＥＴＦ <1478> など41銘柄が新高値。ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 天然ガス上場投資信託 <1689> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 小麦上場投資信託 <1695> 、東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が3.11％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は5.19％安、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は4.76％安、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ レバ２倍 <2239> は3.02％安と大幅に下落した。



日経平均株価が663円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金795億9700万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均882億200万円を下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が214億1900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が107億5800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が87億5600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が64億9100万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が50億9100万円の売買代金となった。



株探ニュース

