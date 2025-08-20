東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、ＦＬネットがS高 東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、ＦＬネットがS高

20日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数154、値下がり銘柄数415と、値下がりが優勢だった。



個別ではフューチャーリンクネットワーク<9241>がストップ高。イオレ<2334>、ＬＡホールディングス<2986>、ベガコーポレーション<3542>、リネットジャパングループ<3556>、デジタルプラス<3691>など24銘柄は年初来高値を更新。コンヴァノ<6574>、ビーマップ<4316>、ピアズ<7066>、クリアル<2998>、ＴＨＥＣＯＯ<4255>は値上がり率上位に買われた。



一方、オルツ<260A>が年初来安値を更新。セカンドサイトアナリティカ<5028>、アルファクス・フード・システム<3814>、ＴＥＮＴＩＡＬ<325A>、インフォメティス<281A>、イメージ情報開発<3803>は値下がり率上位に売られた。



