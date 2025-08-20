ETF売買代金ランキング＝20日前引け
20日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 79597 -11.1 31520
２. <1357> 日経Ｄインバ 21419 50.0 8593
３. <1360> 日経ベア２ 10758 39.8 210.9
４. <1458> 楽天Ｗブル 8756 0.6 37330
５. <1579> 日経ブル２ 6491 -9.3 339.2
６. <1321> 野村日経平均 5091 -12.6 44180
７. <1459> 楽天Ｗベア 4409 26.5 346
８. <1540> 純金信託 3271 48.7 14795
９. <1306> 野村東証指数 3086 100.7 3220.0
10. <1568> ＴＰＸブル 1959 2.4 588.1
11. <1571> 日経インバ 1769 555.2 501
12. <1615> 野村東証銀行 1422 88.8 450.1
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1335 -41.1 48450
14. <1320> ｉＦ日経年１ 1116 -17.6 44050
15. <1330> 日興日経平均 1111 9.1 44250
16. <2644> ＧＸ半導日株 934 46.2 1854
17. <1343> 野村ＲＥＩＴ 847 58.3 2080.0
18. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 823 317.8 52300
19. <1346> ＭＸ２２５ 813 104.3 44250
20. <200A> 野村日半導 797 138.6 1680
21. <1326> ＳＰＤＲ 751 12.6 45060
22. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 743 64.0 217
23. <1489> 日経高配５０ 702 -29.5 2508
24. <1358> 日経２倍 699 -18.9 59430
25. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 659 111.2 2069
26. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 644 -37.5 745.6
27. <1348> ＭＸトピクス 621 343.6 3210.0
28. <1308> 日興東証指数 559 107.0 3183
29. <1475> ｉＳＴＰＸ 551 71.1 317.0
30. <1329> ｉＳ日経 524 -61.6 4428
31. <1398> ＳＭＤリート 519 149.5 1996.0
32. <2865> ＧＸＮカバコ 516 401.0 1080
33. <1655> ｉＳ米国株 441 -9.6 679.9
34. <2036> 金先物Ｗブル 433 183.0 97310
35. <1369> Ｏｎｅ２２５ 432 390.9 42900
36. <1305> ｉＦＴＰ年１ 366 -43.6 3252.0
37. <1545> 野村ナスＨ無 355 6.3 34680
38. <2244> ＧＸＵテック 342 29.1 2643
39. <314A> ｉＳゴールド 323 132.4 232.4
40. <1595> 農中Ｊリート 317 7.5 1977.5
41. <2516> 東証グロース 317 -7.3 619.6
42. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 311 199.0 12630
43. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 302 123.7 27145
44. <1356> ＴＰＸベア２ 293 1.7 216.9
45. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 291 -38.7 2012
46. <1547> 日興ＳＰ５百 291 234.5 10290
47. <1457> ｉＦＴＰベ 290 1712.5 2472
48. <1328> 野村金連動 284 111.9 11720
49. <1542> 純銀信託 277 77.6 16230
50. <1367> ｉＦＴＰＷブ 271 44.9 45300
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 79597 -11.1 31520
２. <1357> 日経Ｄインバ 21419 50.0 8593
３. <1360> 日経ベア２ 10758 39.8 210.9
４. <1458> 楽天Ｗブル 8756 0.6 37330
５. <1579> 日経ブル２ 6491 -9.3 339.2
６. <1321> 野村日経平均 5091 -12.6 44180
７. <1459> 楽天Ｗベア 4409 26.5 346
８. <1540> 純金信託 3271 48.7 14795
９. <1306> 野村東証指数 3086 100.7 3220.0
10. <1568> ＴＰＸブル 1959 2.4 588.1
11. <1571> 日経インバ 1769 555.2 501
12. <1615> 野村東証銀行 1422 88.8 450.1
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1335 -41.1 48450
14. <1320> ｉＦ日経年１ 1116 -17.6 44050
15. <1330> 日興日経平均 1111 9.1 44250
16. <2644> ＧＸ半導日株 934 46.2 1854
17. <1343> 野村ＲＥＩＴ 847 58.3 2080.0
18. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 823 317.8 52300
19. <1346> ＭＸ２２５ 813 104.3 44250
20. <200A> 野村日半導 797 138.6 1680
21. <1326> ＳＰＤＲ 751 12.6 45060
22. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 743 64.0 217
23. <1489> 日経高配５０ 702 -29.5 2508
24. <1358> 日経２倍 699 -18.9 59430
25. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 659 111.2 2069
26. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 644 -37.5 745.6
27. <1348> ＭＸトピクス 621 343.6 3210.0
28. <1308> 日興東証指数 559 107.0 3183
29. <1475> ｉＳＴＰＸ 551 71.1 317.0
30. <1329> ｉＳ日経 524 -61.6 4428
31. <1398> ＳＭＤリート 519 149.5 1996.0
32. <2865> ＧＸＮカバコ 516 401.0 1080
33. <1655> ｉＳ米国株 441 -9.6 679.9
34. <2036> 金先物Ｗブル 433 183.0 97310
35. <1369> Ｏｎｅ２２５ 432 390.9 42900
36. <1305> ｉＦＴＰ年１ 366 -43.6 3252.0
37. <1545> 野村ナスＨ無 355 6.3 34680
38. <2244> ＧＸＵテック 342 29.1 2643
39. <314A> ｉＳゴールド 323 132.4 232.4
40. <1595> 農中Ｊリート 317 7.5 1977.5
41. <2516> 東証グロース 317 -7.3 619.6
42. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 311 199.0 12630
43. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 302 123.7 27145
44. <1356> ＴＰＸベア２ 293 1.7 216.9
45. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 291 -38.7 2012
46. <1547> 日興ＳＰ５百 291 234.5 10290
47. <1457> ｉＦＴＰベ 290 1712.5 2472
48. <1328> 野村金連動 284 111.9 11720
49. <1542> 純銀信託 277 77.6 16230
50. <1367> ｉＦＴＰＷブ 271 44.9 45300
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース