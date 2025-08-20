　20日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 79597　　 -11.1　　　 31520
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 21419　　　50.0　　　　8593
３. <1360> 日経ベア２　　　 10758　　　39.8　　　 210.9
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　　8756　　　 0.6　　　 37330
５. <1579> 日経ブル２　　　　6491　　　-9.3　　　 339.2
６. <1321> 野村日経平均　　　5091　　 -12.6　　　 44180
７. <1459> 楽天Ｗベア　　　　4409　　　26.5　　　　 346
８. <1540> 純金信託　　　　　3271　　　48.7　　　 14795
９. <1306> 野村東証指数　　　3086　　 100.7　　　3220.0
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　1959　　　 2.4　　　 588.1
11. <1571> 日経インバ　　　　1769　　 555.2　　　　 501
12. <1615> 野村東証銀行　　　1422　　　88.8　　　 450.1
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1335　　 -41.1　　　 48450
14. <1320> ｉＦ日経年１　　　1116　　 -17.6　　　 44050
15. <1330> 日興日経平均　　　1111　　　 9.1　　　 44250
16. <2644> ＧＸ半導日株　　　 934　　　46.2　　　　1854
17. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 847　　　58.3　　　2080.0
18. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 823　　 317.8　　　 52300
19. <1346> ＭＸ２２５　　　　 813　　 104.3　　　 44250
20. <200A> 野村日半導　　　　 797　　 138.6　　　　1680
21. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 751　　　12.6　　　 45060
22. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 743　　　64.0　　　　 217
23. <1489> 日経高配５０　　　 702　　 -29.5　　　　2508
24. <1358> 日経２倍　　　　　 699　　 -18.9　　　 59430
25. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 659　　 111.2　　　　2069
26. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 644　　 -37.5　　　 745.6
27. <1348> ＭＸトピクス　　　 621　　 343.6　　　3210.0
28. <1308> 日興東証指数　　　 559　　 107.0　　　　3183
29. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 551　　　71.1　　　 317.0
30. <1329> ｉＳ日経　　　　　 524　　 -61.6　　　　4428
31. <1398> ＳＭＤリート　　　 519　　 149.5　　　1996.0
32. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 516　　 401.0　　　　1080
33. <1655> ｉＳ米国株　　　　 441　　　-9.6　　　 679.9
34. <2036> 金先物Ｗブル　　　 433　　 183.0　　　 97310
35. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 432　　 390.9　　　 42900
36. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 366　　 -43.6　　　3252.0
37. <1545> 野村ナスＨ無　　　 355　　　 6.3　　　 34680
38. <2244> ＧＸＵテック　　　 342　　　29.1　　　　2643
39. <314A> ｉＳゴールド　　　 323　　 132.4　　　 232.4
40. <1595> 農中Ｊリート　　　 317　　　 7.5　　　1977.5
41. <2516> 東証グロース　　　 317　　　-7.3　　　 619.6
42. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 311　　 199.0　　　 12630
43. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 302　　 123.7　　　 27145
44. <1356> ＴＰＸベア２　　　 293　　　 1.7　　　 216.9
45. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 291　　 -38.7　　　　2012
46. <1547> 日興ＳＰ５百　　　 291　　 234.5　　　 10290
47. <1457> ｉＦＴＰベ　　　　 290　　1712.5　　　　2472
48. <1328> 野村金連動　　　　 284　　 111.9　　　 11720
49. <1542> 純銀信託　　　　　 277　　　77.6　　　 16230
50. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 271　　　44.9　　　 45300
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


