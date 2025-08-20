〈羽生善治は50代にして変わった…藤井聡太との32歳差決戦が実現した夜、豊島将之は「羽生の異変」を感じ取った〉から続く

ノンフィクションライター・鈴木忠平さんの『いまだ成らず 羽生善治の譜』が、第37回「将棋ペンクラブ大賞」の文芸部門大賞を受賞しました。

【画像】敗戦後、力なく肩を落とす豊島将之

その受賞を記念して、本作の中で最も大きな反響を呼んだ「第3章 人が生み出すもの」のエピソードを全話紹介します。豊島将之九段を視点人物に、土井春左右さん、斎藤慎太郎八段、そして羽生善治九段の人生が交錯する物語をお楽しみください。（全6回の2回目／つづきを読む）

◆ ◆ ◆

羽生先生には、自分には見えないものが見えている

「50秒、1、2、3……」

感情を排した声が対局室に響いていた。24歳の挑戦者、豊島将之は秒読みに追われていた。秒針がわずか一周する間に限界まで思考を伸ばし、決断しなければならない。脳内へ血液を結集させるようなその作業をもう10分以上も続けていた。緊迫の室内、豊島の小さな身体が盤に覆い被さる。その向かいにはひとりの棋士が巨大な壁として立ちはだかっていた。



羽生善治 ©︎文藝春秋

2014年10月23日、第62期王座戦は最終第5局を迎えていた。初めてのタイトル獲得を狙う豊島が挑んでいるのは羽生善治であった。王座の他に、名人と棋聖と王位を保持する四冠王。20代で前人未到の七冠制覇を成し遂げた羽生は44歳になっても依然として棋界の王者だった。

9月4日、大阪で幕を開けた王座戦は羽生が2連勝し、一方的に決着するかと思われたが、その後、豊島が2連勝と逆襲してフルセットにもつれ込んでいた。

「これからの将棋界を担う大器」

専門誌などでそう評されてきた豊島の反転攻勢によって、この最終第5局もどちらに転ぶか分からないと展望されていた。事実、午前9時から羽生の先手で始まった戦いは接戦となった。両者が5時間の持ち時間を使い果たし、午後10時を過ぎても予断を許さない状況のまま一分将棋が続いていた。秒読みの中、双方が読みを振り絞った手を繰り出す。ただ、一見すると両者が鍔迫り合いをしているように映る戦いの中で、豊島はひとり、羽生との間に埋めがたい差を感じていた。

おそらく羽生先生には、自分には見えないものが見えている……。

ずっとその感覚が拭えなかった。

深い森の中へと誘う手

豊島は将棋界のオールラウンダーと評価されていた。若い頃から突出していた終盤力はもちろん、精緻な序盤戦でペースを握ることもできた。その特徴はこの王座戦でも発揮され、序盤から自分の形に誘導し、持ち時間も羽生より長く残すことができた。だが、将棋において最も難解とされる中盤になると、それが逆転していく。選択肢が無数に枝分かれする中、豊島には立ち往生してしまうような場面が訪れる。逆に羽生は序盤こそ何かを見定めるように時間をかけて指しているが、中盤ではあまり停滞することがなく、相手を深い森の中へと誘うような手を指した。そのうちにいつしか優位の感覚は消えて、豊島にとって難解な局面が続いている。1局目からほとんどがそんな展開だった。羽生は対局全体を見渡すような、棋士の間で大局観と呼ばれる視座を持っていて、自分とはまったく別のところを見ているようだった。

思えば、豊島の将棋人生にはいつも羽生の存在があった。4歳の頃、自宅のテレビ画面に釘付けになった。和服姿の男たちがじっと四角い盤を睨んでいる。画面からは秒読みの声が聞こえていた。物心ついたばかりの幼児には映像が何を意味しているのかは分からなかったが、動きのない世界に漂う緊張感と男たちの佇まいに惹きつけられた。それが将棋との出会いだった。すぐに母からルールを習い、指すようになった。後にあの番組が羽生と同世代の棋士たちを追ったドキュメンタリーだったことを知った。豊島が将棋を覚えて夢中になっていく頃、羽生は史上初となる七冠制覇への階段を駆け上がり、時代の寵児となっていた。

豊島は9歳で関西奨励会に入った。当時、史上最年少の入会であると報じられ、注目された。憧れは関西を拠点にする谷川浩司だった。その直線的な寄せの鋭さに魅せられて何度も棋譜を並べた。一方、谷川の行く手に立ちはだかる羽生の棋譜は、並べてみても指し手の狙いがすぐには見えず、難解であった。また羽生の指し手は毎回パターンが変わっていた。面と向かったことはないのに、当時から底知れない深淵を感じさせる存在だった。その羽生が今、自分の前に立ちはだかっている……。

午後10時半、羽生の手が震えはじめた

「50秒、1、2、3、4……」

第5局の会場となった横浜ロイヤルパークホテルの対局室の空気は一分一秒ごとに重たくなっていた。一分将棋の渦中にいる棋士の視線はほとんど盤面から動くことはなく、限界まで局面を読んで指す。ひたすら、その繰り返しだった。下座に座る豊島の側には横長のテーブルに白い布をかけた立会人席があり、そこで記録係が秒針と同化していた。

「5、6、7、8、9……」

午後10時半を過ぎての一手、豊島は59秒まで読まれた。棋士が徐々に追い詰められている証だった。羽生に異変が起きたのはその直後だった。自分の手番となり、145手目を指すとき、その手が震えていたのだ。羽生は震える手で9筋の歩を手にすると、それを豊島の陣内へと進めた。数年前から、羽生は勝ち筋が見えた瞬間に手が震えるようになったと言われていた。そのことはファンやメディア、棋士たちの間でも知れ渡っていた。

だが、勝敗の天秤は最後まで揺れ続けた。その針がついに止まったのは153手目だった。自玉の左上に銀を打たれると、豊島は側に置いてあったペットボトルを手に取った。コップに水を注ぎ、心を鎮めるようにそれを二口飲んだ。それから数秒の間を置いて、投了した。

「負けました」

午後10時48分、初タイトルが豊島の眼前から消えた。盤の向かい側ではタイトル通算90期に到達した巨星がひとつ息をついていた。

羽生を苦しめるほどの名局後に豊島が下したある決断

ほどなく終局後の対局室では羽生へのインタビューが始まった。

「序盤は待ってるだけになってしまったので、あまり作戦としては面白くない展開にしてしまったと思っていました……」

いかに苦しい戦いであったかを羽生は口にした。事実、この一局は後に、この年度の名局賞に選ばれるほどの戦いだった。タイトルはほんのわずかなところで豊島の手をすり抜けていったのだ。ただ、終局直後の豊島はまったく別のことを感じていた。羽生先生の背中はまだ遥か遠い……。対局中から感じていた埋めがたい距離を突きつけられていた。

関西棋界のホープと言われながら、豊島はまだタイトルを手にしていなかった。初挑戦は20歳。王将戦で15歳上の久保利明に挑んだが、2勝4敗で敗れた。それから次のチャンスをつかむのに3年かかった。そして、それもたった今、潰えた。

このままではダメだ……。とりわけ浮き彫りになっている中盤戦の課題を何とかしなければならない。大局を見通す眼と、深い森へと分け入っていく力が必要だった。

豊島には少し前から迷っていることがあった。それは、これまで積み上げてきた研究スタイルで将棋を続けるか、あるいは別の道を選んで自分を変えてみるか、という悩みだった。そして、この夜、羽生に喫した敗北によって、豊島は決断した。

〈斎藤慎太郎への月イチの連絡が途絶え、流れたある噂 羽生善治に敗れてから豊島将之がやめたこと〉へ続く

（鈴木 忠平／ノンフィクション出版）