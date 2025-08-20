様々なものの価格が上がっているいま、きょうは物価の最前線で働く方にいまの傾向を伺います。



札幌市豊平区のスーパー、キテネ食品館・月寒店です。



２０２５年の記録的な暑さで、いまの野菜の価格はどうなっているのでしょうか。



（村雨アナウンサー）「ことしも厳しい暑さが続いていますが、夏野菜の価格に影響は出ていますか？」



（田中圭太社長）「夏野菜の価格自体は平年並みですが、先月よりも１つあたりの価格は下がっています」





（村雨アナウンサー）「実質値下げになっているんですね。その夏野菜のいまの価格を覗いていくと、道産キュウリのいまの価格は１袋に７～８本入って２１４円。道産のピーマンは１袋に７～８個入って１７１円。そして道産トマトの価格は４個で２１４円です」（村雨アナウンサー）「夏野菜への今後の影響はいかがでしょうか？」（田中圭太社長）「今月まではいまの価格が続きますが、ことしは収穫のピークがはやく終わる見込みなので、夏野菜に関して９月以降はいまの価格から２割ほど上がる見込みです」（村雨アナウンサー）「来月から値上げということは、夏野菜は今月がねらい目なんですね」（村雨アナウンサー）「秋野菜のサツマイモが店頭に並び始めたんですね」（田中圭太社長）「先週から出荷され始めました」（村雨アナウンサー）「平年と比べて価格は？」（田中圭太社長）「まだ出始めなので平年より２～３割高いです」（村雨アナウンサー）「サツマイモのいまの価格は１袋に５本ほど入って３２２円。秋の味覚を堪能する方の姿がこれから増えていきそうですね。ほかの秋野菜は？」（田中圭太社長）「暑さの影響でいまは収穫量が少なくなっているため、価格が平年より２～３割高い状況です」（村雨アナウンサー）「道産のジャガイモは１袋１０個入って２１４円。道産のタマネギは８個入って１８１円。このような秋野菜の今後の見通しは？」（田中圭太社長）「サツマイモを含め、平年通り収穫のピークを迎える来月以降になると、秋野菜はいまの価格から２割ほど下がって、平年並みの価格になる見込みです」夏野菜が値上がりする９月以降になると、ねらい目が秋野菜へと変わりそうです。