

「フィットカットカーブ スタンダード 抗菌グリップ」

プラスは、家庭用はさみのNo.1（インテージSRI＋ 日本はさみ市場2020年1月〜2024年12月メーカー別金額シェア）ブランド「フィットカットカーブ」シリーズから、インテリアのアクセントになるレトロなカラーリングを施した「フィットカットカーブ 限定レトロカラー」を数量限定で8月29日に発売する。

常に最適な刃の開き角度を保つ“ベルヌーイカーブ刃”（刃のカーブを設計する際に参考にした、対数螺旋の祖ともいわれる数学者ベルヌーイの名前から命名）を搭載することで、“根元から刃先まで軽い切れ味”を実現した「フィットカットカーブ」シリーズは、国内外から高い評価を得て、2012年の発売以降、シリーズ累計5000万本以上の売上を達成（6月現在）。“料理はさみ”“幼児用はさみ”“携帯はさみ”“開梱用”など、幅広いラインアップを展開し、多くの人に愛用されている。



「フィットカットカーブ プレミアムチタン」

今回発売するのは、「フィットカットカーブ スタンダード 抗菌グリップ」と「フィットカットカーブ プレミアムチタン」のハンドルやカシメ部分に、シックでスタイリッシュなレトロカラーを採用した限定モデル。本体カラーはレトログリーン、レトロレッド、レトロベージュの3色、2機種計6アイテムのラインアップとなる。

レトロな雰囲気を表現したハイコントラストなツートンカラーを採用。インテリアのアクセントになるカラーリングを目指し、グリーンとレッドは、ハンドル部分の外側と内側に異なる色味を組み合わせて、レトロな雰囲気を演出している。一方、同系色でまとめたベージュには、カシメ部分にビビットなアクセントカラーを採用し、遊び心を盛り込んでいる。

人気の2機種「抗菌グリップ」と「プレミアムチタン」をラインアップ。「フィットカットカーブ」シリーズの性能はそのままに、ベーシックモデル「スタンダード 抗菌グリップ」とシリーズ最高峰モデル「プレミアムチタン」の2機種を展開する。用途に合わせて選べる。

［小売価格］

フィットカットカーブ スタンダード 抗菌グリップ：462円

フィットカットカーブ プレミアムチタン：1210円

（すべて税込）

［発売日］8月29日（金）

