「このまま逃げるぞ」往生際の悪いバイク男vs警察官　盗難バイクで全速力逃走も“ガス欠で失速”あっさり追いつかれ逮捕　アメリカ

アメリカ・イリノイ州で8月6日、盗まれたバイクに乗った男がパトカーを振り切ろうと全速力で逃走したが、途中でガソリンが尽き失速。

男が地面を蹴って進もうとしたところを、追跡していた警察官にあっさり追いつかれ逮捕された。

盗難バイクでパトカー振り切ろうと全速力で逃走

警察車両のカメラが捉えたのは、盗まれたバイクに乗り全速力で逃げる男。ところが、あっさり追いつかれて逮捕された。いったい何があったのか？

アメリカ・イリノイ州の道路で8月6日、パトカーを振り切ろうとアクセル全開で盗難バイクが走っている。

警察官は、「このまま逃げるつもりだぞ」と犯人を追いかける。

しかし、逃走劇はあっけない幕切れとなった。

往生際の悪い男…地面を蹴りながらバイクを進める

先ほどまでの威勢はどこへいったのか。なぜかバイクがノロノロ運転をし始めた。

よく見ると男は必死にアクセルを回しているが。エンジンは無反応…

ガス欠だ。

バイクを捨てて逃げるかと思いきや、“よいしょよいしょ”と地面を蹴りながらバイクを進めようとした。

往生際の悪い男vs警察官の「ラウンド2」が始まったが、あっさり追いつかれた男は引きずり下ろされると、すぐさま取り押さえられた。

