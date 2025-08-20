「このまま逃げるぞ」往生際の悪いバイク男vs警察官 盗難バイクで全速力逃走も“ガス欠で失速”あっさり追いつかれ逮捕 アメリカ
アメリカ・イリノイ州で8月6日、盗まれたバイクに乗った男がパトカーを振り切ろうと全速力で逃走したが、途中でガソリンが尽き失速。
男が地面を蹴って進もうとしたところを、追跡していた警察官にあっさり追いつかれ逮捕された。
盗難バイクでパトカー振り切ろうと全速力で逃走
警察車両のカメラが捉えたのは、盗まれたバイクに乗り全速力で逃げる男。ところが、あっさり追いつかれて逮捕された。いったい何があったのか？
アメリカ・イリノイ州の道路で8月6日、パトカーを振り切ろうとアクセル全開で盗難バイクが走っている。
警察官は、「このまま逃げるつもりだぞ」と犯人を追いかける。
しかし、逃走劇はあっけない幕切れとなった。
往生際の悪い男…地面を蹴りながらバイクを進める
先ほどまでの威勢はどこへいったのか。なぜかバイクがノロノロ運転をし始めた。
よく見ると男は必死にアクセルを回しているが。エンジンは無反応…
ガス欠だ。
バイクを捨てて逃げるかと思いきや、“よいしょよいしょ”と地面を蹴りながらバイクを進めようとした。
往生際の悪い男vs警察官の「ラウンド2」が始まったが、あっさり追いつかれた男は引きずり下ろされると、すぐさま取り押さえられた。
（「イット！」8月19日放送より）