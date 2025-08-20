「バンコク日本博」で大阪Ｂと東レ静岡の選手がイベント出演！

公益社団法人SVリーグ（SVL）は18日、タイのバンコクにて開催される「バンコク日本博2025」に出展することを発表した。

本イベントは日本企業や団体がタイ市場へアプローチできるタイ最大の総合日本展示会で、2025年8月29日（金）～31日（日）にクイーン・シリキット国際展示場で開催される。

SVLは9月13日（土）と14日（日）にバンコクで行われる「Panasonic ENERGY presents SV.LEAGUE World Tour 2025 in Thailand」（SVリーグワールドツアー）に向けたプロモーションの一環として出展することを発表し、大会のプロモーションや、SVリーグ、大会に出場する大阪ブルテオンと東レアローズ静岡の紹介、ラッキードロー（豪華賞品が当たる抽選企画）を実施するとしている。

さらに8月30日（土）にはステージイベントも行われ、メディア向け記者会見と一般向けトークショーが開催。メディア向け記者会見は15:00～16:30にサブステージで行われ、SVLの大河正明チェアマン、大阪Ｂから中村駿介、金田晃太朗、西田有志（※日本代表活動がなかった場合参加）が、東レ静岡からは難波尭弘と小澤宙輝が登壇予定だ。一般向けトークショーはメインステージで17:00～17:30で行われ、同選手5名が出演予定だ。

また、SVリーグワールドツアーと集英社『ハイキュー!!』（著者・古舘春一）とのコラボレーションによるキービジュアルも完成し、2025年8月31日（日）～9月14日（日）の期間、バンコク市内約80か所のデジタルサイネージに掲載されるとしている。