ノンフィクションライター・鈴木忠平さんの『いまだ成らず 羽生善治の譜』が、第37回「将棋ペンクラブ大賞」の文芸部門大賞を受賞しました。

その受賞を記念して、本作の中で最も大きな反響を呼んだ「第3章 人が生み出すもの」のエピソードを全話紹介します。豊島将之九段を視点人物に、土井春左右さん、斎藤慎太郎八段、そして羽生善治九段の人生が交錯する物語をお楽しみください。（全6回の3回目／最初から読む／続きは明日21日に配信予定です）

豊島からの連絡が途絶えたのは2014年の秋のことだった。斎藤慎太郎はその理由について思いを巡らせてみた。羽生との王座戦に敗れた直後の彼の心境を考えてもみた。

やはり、そういうことなのか……。

どこかでこうなるかもしれないと察していた部分はあった。だが、いざ現実となると日々にぽっかりと穴が空いたようだった。何しろ豊島とは、もう何年も毎月欠かさず顔を合わせてきたのだ。棋士になって3年目、21歳の斎藤にとって、豊島はもっとも身近な憧れの存在だった。

下積み時代から続いていた、月に一度の研究会

「研究会、一緒にやりませんか」

豊島から声を掛けられたのは斎藤が15歳の時だった。当時は奨励会員として三段リーグを戦っていた。一方、豊島は3歳年上で、すでに棋士として2年目を迎えていた。実力は誰の目にも明らかで、いつタイトルを獲ってもおかしくないホープと言われていた。同じ関西所属である以上、関西将棋会館で顔を合わせることもあったが、身近にいながら遥か先をゆく存在だった。自分と年齢が近いのに、絶対王者の羽生や、それに続く渡辺明らに挑んでいく姿が眩しかった。関西には谷川浩司以来、タイトル戦の主役となるような棋士がいなかったこともあり、豊島は期待を集めていた。そんな憧れの人から研究パートナーに指名されたのだ。身が引き締まると同時に心が躍った。なぜ、まだ奨励会員の自分を研究相手に選んだのか、豊島は理由を語らず、斎藤もまた聞かなかった。



それからは月に一度、関西将棋会館で待ち合わせた。大阪市内の自宅からJRに揺られて20分。福島駅を降りると、なにわ筋を北へ向かう。サラリーマンやオフィスレディが行き交う中、高架を二つくぐり、信号を渡ると赤煉瓦模様の将棋会館が見えてくる。地上5階建て、完成から30年ほどが経った関西所属棋士たちの本拠地である。

天井の低いエントランスを入り、薄暗い階段を3階まで上がると細い廊下の突き当たりにいつも異様な熱気に包まれている空間がある。かつて倉庫だったというその部屋は「棋士室」と呼ばれていた。蛍光灯の下に長テーブルと椅子が並び、スチール製のロッカーには資料と盤駒が保管されている。そこには将棋に必要なものだけがあった。逆に言えば、それしかなかった。棋士と奨励会員が使うことのできる、いわば将棋指したちの“勉強部屋”であった。

斎藤の前で燃え上がった、豊島の青き情熱

斎藤が棋士室に着くと、すでに豊島の細身のシルエットがあった。ひとり駒を並べ、何やら考えている。研究会は公式戦と同じ午前10時に開始し、昼休憩を挟んで陽が沈むまで3局か4局を指した。豊島は複数で研究するよりも、棋士たちの間で「VS」と呼ばれるマン・ツー・マンでの研究を好んだ。そして斎藤は彼と一日中指してもほとんど勝てなかった。豊島の将棋は序盤から精密に突き詰められていて、一度もリードを奪うことができずに敗れることも多かった。ただ、その強さもさることながら、何より印象的だったのは、たまに斎藤が勝った時の豊島の様子だった。

「あそこで間違えたのか……」

対局後には互いに分析し合うのだが、敗れた後は豊島の口調がいつになく鋭くなった。内面で激しく自分を責めていることが伝わってきた。静謐の中に青い情熱を滾らせたような豊島と指す時は、いつも棋士室の空気がピンと張り詰めた。

これが棋士か……。三段リーグを戦っていた斎藤はそんな豊島の姿を目に焼き付けた。豊島とVS研究をした後は、奨励会での対局にもどこか自信を持って臨むことができた。それをひとつの支えにして、将棋界で最も過酷と言われる三段リーグの戦いを勝ち抜いたのだった。

豊島のいなくなった棋士室

18歳で四段となってからは、棋士として豊島の背中を追いかけた。月に一度、午前10時に憧れの人と指す。対局が終わり、日が沈む頃になると関西所属の先輩棋士である糸谷哲郎らとともに福島界隈で暖簾をくぐった。豊島は酒を飲まず、自分のことを話すでもなく、ユーモアに富んだ糸谷らの話を聞きながら色白の顔で微笑んでいた。その姿に斎藤はどこか自分と通じるものを感じた。将棋のみで自らを表現する──そんな豊島への憧れは募っていった。次第に2人だけの研究会は斎藤の将棋人生の背骨のようなものになっていた。終わる日が来るとは想像もしていなかった。

豊島からの連絡が途絶えた後も、斎藤は関西将棋会館へ通った。他の棋士を相手に研究会を続けていた。日々は一見するとこれまでと同じように流れていた。JR福島駅を降りて、なにわ筋を北へ向かう。ただ、サラリーマンが行き交う通い慣れたはずの道がどこかいつもと違って見えた。棋士室に着いても、そこに豊島の姿はなかった。憧れの存在が目の前からいなくなってしまったことは想像していた以上に大きな穴を心に空けていた。それでも前に進まなければならない。斎藤は豊島のいなくなった棋士室で指し続けた。

そんな日々の中、ある噂が斎藤の耳に届いた。

人工知能を相手に研究する道

どうやら豊島は自宅でひとり、将棋ソフトを相手に研究しているらしい──。

うっすらとは予感していた。豊島に内面の揺れが見え隠れするようになったのは2人で研究を始めてから6年ほどが経った頃だった。2014年の春、豊島は第3回電王戦に出場し、人工知能を搭載した将棋ソフトと対局したそれを境に何かを模索し始めたようだった。葛藤しているようでもあった。少なくとも斎藤の目にはそう映った。

棋士とコンピューターはどちらが強いのか。電王戦はそれをテーマに始まった大会だった。だが、人工知能の進化とともに将棋ソフトが急激に力をつけ、棋士に肉薄してきた。そしてトップ棋士が敗れる事態になると棋界にはデリケートな空気が流れるようになった。

もし、棋士に勝るソフトがこの世に現れたとすれば……、棋士がコンピューターに勝てないと証明されたとしたら……、棋士の存在意義はどうなってしまうのか。人々はもう、人間同士の対局に関心を抱かなくなってしまうのではないか。

まだプロの階段を上り始めたばかりの斎藤にもそうした危機感はあった。おそらく3歳上の豊島はそれ以上の切実さで感じていたはずだった。ただ、それでも豊島は電王戦への出場を望んだ。そこに棋士として前に進むための何かを見出しているようだった。そして、その年の秋の王座戦で羽生善治に敗れたのを機に踏み切った。人間ではなく、人工知能を相手に研究する道を選んだのだ。

斎藤は豊島がいなくなった日々の中、ふと憧れの人の胸中を思うことがあった。一日中、物言わぬ人工知能を相手にするのはどれほどの孤独だろうか。そこまでしてAIソフトに一体、何を見たのだろうか。

その後、豊島の勝率は年を追うごとに上昇していった。2017年度には7割を超えて、年間表彰の一つである敢闘賞を受賞した。だが、タイトル戦に限れば、羽生との王座戦の後に2度挑戦して、いずれも敗れていた。関西棋界のホープはいまだタイトルに手が届かないままだった。そして28歳の夏、彼に5度目のチャンスが訪れた。

