ヒルトン横浜の「Allday Dining Parade」は、9月1日から10月31日までの期間限定で「スイーツビュッフェ〜秋の味覚の収穫祭〜」を開催する。シャインマスカットや栗、洋梨、イチジク、サツマイモなど秋を代表する食材を使用し、パティシエが生地から丁寧に仕上げたスイーツを心ゆくまで楽しめる。まるで自分だけの“収穫祭”のように、秋の味覚を好きなだけ味わえる贅沢なひとときを過ごしてほしい考え。





Allday Dining Parade「スイーツビュッフェ〜秋の味覚の収穫祭〜」における、秋の素材を取り入れた彩り豊かなスイーツビュッフェの主役は、ホテル自慢のパティシエ特製のフルーツタルト。まるで実り豊かな秋の果樹園のように、ビュッフェ台にシャインマスカットや洋梨、イチジクなどの色鮮やかなタルトがずらりと並ぶ。シャインマスカットのタルトはメレンゲと合わせることで、フレッシュな香りと濃厚な甘みが口いっぱいに広がる。さらに、とろけるような甘さのイチジクのタルトや、ほっくりとしたサツマイモのタルトなど、秋の味覚を存分に味わえるラインアップを揃えた。



「生絞りモンブラン」

注文ごとに目の前で仕上げるライブキッチンでは、開業当初から好評の「生絞りモンブラン」を提供。絞りたての濃厚なマロンクリームの中にはバニラアイスを忍ばせ、ひんやりとした口当たりがほどよい甘さを引き立てる。さらに、栗・かぼちゃ・サツマイモの3種類から選べる「クレームブリュレ」は、オープンキッチンにてキャラメリゼして提供。甘く香ばしい香りとパリッとした食感、そしてなめらかで口当たりの良いクリームが、ひと口ごとに幸せを運ぶ。趣向を凝らしたスイーツたちと共に、秋色に染まる午後のひとときを過ごしてほしい考え。



「クレームブリュレ」（栗／かぼちゃ／サツマイモ）

［「スイーツビュッフェ〜秋の味覚の収穫祭〜」概要］

場所︓Allday Dining Parade ホテル棟3階

提供期間︓9月1日（月）〜10月31日（金）

営業時間︓15:00〜17:00（L.O. 16:30）

価格︓大人 6000円／小学生（6歳〜12歳）3000円

（すべて税・サービス料込）

※未就学児は無料

問合せ︓045−641−8108（10:00〜18:00）

ヒルトン横浜＝https://hiltonyokohama.jp