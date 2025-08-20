〈現場には大量の血を流し死亡している2人の女性…“効果のない医療”で恋人を死なせた医師を恨んだ24歳青年が「医師とは別の人物」を殺害した驚きの理由（平成17年）〉から続く

「無抵抗な女性の首を刃物で切り裂いた犯行は残忍で刑事責任は重大で、極刑で臨むことを十分考慮しなければならない事案である。しかし……」

口封じのために2人の無実の女性を殺害した、24歳の青年。父親に虐待された過去、恋人は医師に騙された末に亡くなったという証言は、法廷でどんな印象を与えたのか？ 我が子を無惨に殺された親、学生時代ひどいイジメに遭った者などが仕返しを果たした国内外の事件を取り上げた新刊『世界で起きた戦慄の復讐劇35』（鉄人社）から一部抜粋してお届けする。（全2回の2回目／最初から読む）



「恋人を騙したのがクリニックの院長だった」

強盗殺人罪で起訴された高橋被告の裁判は2005年6月23日、静岡地裁で始まった。検察は被告人がIさんに現金の保管場所を聞いた後で殺害に及んでいることから、金銭に困ったうえでの計画的な犯行と主張。対して被告弁護人は、流しの強盗に見せかけて捜査を混乱させようとしただけで、真の動機は院長への復讐であると反論した。

両者の意見が対立するなか、被告人尋問で高橋は独特の価値観を披露する。

「（Aさんと）命を奪うという約束をしたなら、しなければなりません。自分が死のうと、相手が死のうと。自分も含めて全ての人間が無価値で、常識よりも自分の信念を取る。こうした考えを受け入れつつも、間違っている部分があると指摘してくれたのがAさんだった。そんな彼女を騙したのがクリニックの院長だった」

こうした供述を受け、裁判所は院長を証人として法廷に呼ぶ。高橋被告の激しい憎悪を考慮し、別室からビデオリンク方式で答弁に臨んだ院長は述べる。Aさんは私の治療を喜んでくれた。それが突然恨みを持たれるとは驚きでしかない。恐怖感は今もある──。さらには、自分が行う代替治療である「サウンドエナジー療法」についても次のとおり説明した。

「サウンドエナジー療法」とは…

「特殊なソフトウェアを搭載したコンピュータを使い、患者さんの声を細かく分析、その中に現れている肉体的、精神的、そしてその根源であるエネルギーの問題を精密に洗い出します。そして出てきたデータをもとに、解消するための“音のくすり”を作成します。患者さんがすることは、カセットテープに録音されたこの“音のくすり”を自宅に持ち帰り、BGMのように流しながら、全身を“音のくすり“に浸らせるという簡単な治療です」

院長によれば、科学的な根拠ははっきりしてないが将来は解明されるだろう、Aさんはこの治療を受け顔色が良くなり食事も摂れるようになったが、「末期がんだった女性に対して、治療で治る可能性があるという説明はしていなかった」そうだ。

検察側は最終陳述で高橋被告の生い立ちに触れ「同様の環境で育った被告人の姉が通常の生活をしている」と指摘し、また、虐待とされる父親の行為は「親権の範囲内で、一概に暴力的虐待とするのは誤り」としたうえで、「落ち度のない2人の命を奪ったという事実は極めて重大」として死刑を求刑する。

一方弁護側は、検察側の姿勢を「虐待に対する無理解」と批判。「どんな理由があろうと子供に暴力をふるうのは虐待だ」として、虐待の影響で被告の理性や暴力への観念が歪んだと、有期刑が相当であると主張した。

犯人に課された罰は…

2006年6月12日、地裁が下した判決は無期懲役。その理由を裁判長は次のとおり述べた。

「無抵抗な女性の首を刃物で切り裂いた犯行は残忍で刑事責任は重大で、極刑で臨むことを十分考慮しなければならない事案である。しかし計画的とは言い難く、虐待を受けた境遇が偏った価値観の形成に影響を与えた可能性も否定できない。極刑に処することはためらわざるをえない。（幼少時に両親らから暴行を受けるなどした）成育歴が犯行の決意に影響し、事件の責任を被告1人に向けるのは酷ともいえる」

判決を不服として検察・弁護側ともに控訴したが、東京高裁は2007年6月14日、双方の控訴を退け一審判決を支持。最高裁も上告を棄却し、2008年9月29日に刑が確定した。

