Kep1er、韓国7thミニアルバム『BUBBLE GUM』リリース 新曲MVで“悪童”へと変身
7人組グローバルガールズグループ・Kep1erが、韓国7枚目となるミニアルバム『BUBBLE GUM』を8月19日にリリースした。あわせて、タイトル曲「BUBBLE GUM」のミュージックビデオも公開された。
【動画】“悪童”へと変身したKep1erメンバー！新曲「BUBBLE GUM」ミュージックビデオ
同曲ではアルバムタイトルどおり、どこに弾け飛ぶかわからない“悪童”のような大胆さと、これまで以上に堂々とした女性へと変貌を遂げている。ハウスベースのEDMポップダンスナンバーで、強烈なビートに乗せて、滑らかでダイナミックなボーカルが展開されている。
ミュージックビデオでは、“欲しいものは必ず手に入れる”“他人の視線を気にしない”“既存の枠を壊す”というコンセプトのもと、Kep1erの魅力を大胆に表現。歌詞「Pop that body like bubble gum」に合わせて手でバブルガムを表現する振り付けも印象的だ。
アルバムには、Kep1erの代名詞でもある力強いパフォーマンスと中毒性のあるボーカルが凝縮された楽曲が収録されている。
Kep1erは、10月から日本国内3都市を巡るコンサートツアー『2025 Kep1er CONCERT TOUR [Into The Orbit : Kep1asia]』を開催予定だ。
■『2025 Kep1er CONCERT TOUR [Into The Orbit : Kep1asia]』概要
福岡公演：10月3日(金) 福岡市民ホール
東京公演：10月10日(金)、11日(土) 東京ガーデンシアター
京都公演：12月12日(金)、14日(日) ロームシアター京都メインホール
