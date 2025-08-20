PS5/PS4用タイトルが大幅値引き。PS Storeにて「2,000円以下セール」開始「バイオハザード」シリーズが多数
【2,000円以下セール】 開催期間：8月27日まで
(C)CAPCOM CO., LTD. 2021 ALL RIGHTS RESERVED.
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeにてプレイステーション 5/プレイステーション 4用タイトルを中心とした「2,000円以下セール」を開催している。期間は8月27日まで。
本セールでは値引き後の価格が2,000円以下になるソフトがラインナップされる。対象作品としてはサバイバルホラー「BIOHAZARD VILLAGE」および「BIOHAZARD 7 resident evil」などカプコンの「バイオハザード」シリーズが複数登場。このほか、アクション「Devil May Cry 5」なども対象になっており、1,000円以下というお手頃な価格でAAAタイトルを購入するチャンスとなる。
「BIOHAZARD VILLAGE」特別価格：998円（80%オフ）
「BIOHAZARD 7 resident evil」特別価格：796円（60%オフ）
「Devil May Cry 5 Special Edition」特別価格：997円（75%オフ）
(C)CAPCOM CO., LTD. 2017, 2022 ALL RIGHTS RESERVED.
