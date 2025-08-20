ニベア花王は9月13日、今年発売10周年を迎える「ニベア クリームケアボディウォッシュ W濃厚保湿」を刷新する。さらに“濃厚な泡”に、さらに“洗い上がりしっとり”に（従来品比）。近年のボディウォッシュ市場の肌への優しさを求める声に、ニベアならではのスキンケア発想で応えていく考え。

ボディウォッシュ市場は近年拡大を続けている。ボディウォッシュ使用者に行なった調査では、「肌のうるおいを守って洗える」「洗い上がりの肌がしっとりする」といった、ボディウォッシュにも肌への優しさや洗った後の保湿感を重視する人が多く、「汗や皮脂の汚れをよく落とす」よりも高いスコアとなっている。また、同調査の2022年と2025年を比較してみると、重視点としてもっとも伸びているのが「泡質がよい」「泡持ちが良い」など、「泡質」に関する項目で、昨今のボディウォッシュは基本機能である汚れ落ちだけでなく、保湿感を重視し、泡質に関するニーズが高まっていることがわかる（2022年、2025年2月花王調べ 15〜79歳女性 n＝1200）。

今回刷新する「ニベア クリームケアボディウォッシュ W濃厚保湿」は2015年に登場した。当時から肌のうるおいを守りながら洗うことを軸として、ニベアブランドが大切にするスキンケア発想のアプローチで開発された。発売から10年を迎える今年、生活者のニーズの高まりも受け、さらに保湿力、泡質をアップ（従来品比）しリニューアルした。発売前に行なった調査では、泡立ちの良さ90％、泡の濃厚さ95％、湯上り後しばらく肌がつっぱらない感じ88％と、泡質や洗いあがりの肌感触に高い評価を得ている（2024年10月ニベア花王調べ n＝84）。

一日の疲れを流すバスタイムがリフレッシュやリラックスの場でもあるように、香りにもこだわった5香調。浴室に広がる香りに包まれながら、まるでクリームのようなしっとり濃厚な泡でうるおいをまもりながらやさしく洗いあげ、もっちりやわらかな上質な触れ心地の肌へ導く。

［小売価格］設定なし

［発売日］9月13日（土）

ニベア花王＝https://www.nivea-kao.jp