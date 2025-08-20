2005年1月、2人の女性を殺害した24歳の男。ところが男はこの2人の女性に対して、何も恨みはなかったという。捜査が進むにつれてわかった、男の驚くべき犯行動機とは？ 我が子を無惨に殺された親、学生時代ひどいイジメに遭った者などが仕返しを果たした国内外の事件を取り上げた新刊『世界で起きた戦慄の復讐劇35』（鉄人社）から一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）

【衝撃画像】「無関係の2人の女性」を血まみれに…“効果のない医療”で恋人を死なせた医師を恨んだ24歳青年



殺されたのは2人の女性

2005年1月29日午前0時半ごろ、静岡市葵区新伝馬町1丁目の「Sクリニック」2階の健康関連商品販売店「K」で、従業員の女性、Iさん（当時60歳）とTさん（同57歳）が殺されているのが見つかった。通常なら2人は17時に仕事を終え18時ごろには帰宅するところが、この日は22時を過ぎても戻らない。心配した家族が店に電話をかけても誰も出ない。そこで、Iさんの娘夫婦が直接店を訪ね、縛られ大量の血を流し死亡している2人を発見したのだった。

娘夫婦はすぐに119番通報。駆けつけた静岡中央署員は遺体の状況と、店のレジや引き出しから6万6千円が盗まれていたことから強盗殺人事件と断定、捜査を開始すると、ほどなく一つの目撃情報が寄せられた。1月28日の夕方、若い男がクリニックの敷地のフェンスを乗り越えて自転車で店から立ち去ったという。警察はクリニックとKに来た人物らを徹底的に洗い出し、事件前日にクリニックを訪れた若い男が捜査線上に浮かび上がる。

診察に当たった医師によれば、その男は「先生は正常ですか、異常ですか？」などと不審な言葉を口にしていたという。さらに、現場に残されていた自転車のタイヤ痕と、男が所有する自転車のタイヤ痕が一致したことから、警察はこの男が何らかの事情を知っているものとみて、事件発覚当日の夕方、任意で取り調べを行う。

男の名は高橋義政（同24歳）、現役の静岡大学生だった。高橋は事件への関与を一切否定した。が、捜査員が粘り強く事情を聞いていたところ、外の空気を吸いたいと立ち上がり、それを静止する捜査員に対して椅子を持ち上げるなど抵抗したため公務執行妨害で現行犯逮捕。その後の調べで犯行を自供したため強盗殺人容疑で再逮捕する。

動機は親しくしていた女性がクリニック院長の不適切な治療により死亡したことに対する報復で、当日は院長が不在だったため、流れで従業員2人を殺害したのだという。

父から虐待を受けていた犯人

高橋は幼少期から中学時代まで、父親の虐待を受け続けていた。すりこぎ棒やまな板で殴られ、真冬に服を脱がされ外に放り出される。そんな様子を母親はただ黙って見ているだけだった。当然のように性格は歪み、高橋自身も弟に暴力を振るう。1996年、15歳のときに両親が別居。

2年後の1998年には追い出されるように家を出て1人暮らしを始める。暗澹たる暮らしに転機が訪れるのは翌1999年6月。入学した静岡大学人文学部法学科夜間コースの所属ゼミで、年上の女性Aさんと出会う。彼女は心優しい性格で、高橋が悲惨な生い立ちを話しても突き放すどころか、同情し涙を流してくれた。生きてきて初めて触れた人の優しさ。高橋は彼女に恋心を抱き、やがて2人は交際関係に発展する。

しかし、出会いから1年半が過ぎた2000年12月、予想もしない事態が発覚する。Aさんが体調不良を訴え受けた病院の検査で、がんを発症していることが判明したのだ。入退院を繰り返しながら治療を続けること2年、2002年10月に彼女は前出のSクリニックに救いを求める。同クリニックは自然治癒力を高める独自の理論に基づいた代替医療を行っており、彼女は藁をもすがる気持ちで院長に勧められるままクリニック2階のKで高額の浄水器を購入する。

彼が殺害したのは「院長」ではなく…

ただ、高橋には、同クリニックの医療方針は“死にたくない人間の弱みにつけこんだ”商売優先主義としか思えなかった。Kの経営者が院長の妻だったことも彼の疑念を濃くする。詳細は定かでないが、高橋はAさんに己の疑惑を打ち明け、もし死ぬことがあったら必ず復讐を果たすと一方的な約束を口にする。

2003年1月27日、Aさんが死亡。症状は末期で治療の施しようがなかった。高橋は哀しみから立ち直るべく、翌2004年夏、消防士採用試験に挑むも不合格。生きる意味を失いかける。が、自分にはやるべきことがある。効果のない医療でAさんを死なせた院長への報復。決行日は彼女の3回忌に当たる2005年1月27日に定めた。

この日、高橋はバッグにナイフを忍ばせたうえで患者を装い病院を訪れた。が、実行には踏み切れず、翌28日、改めてクリニックに足を運ぶ。果たして、院長は院内にいなかった。そこで、2階のKに足を運んだところ、「院長夫妻は旅行で2日間は戻らない」という。

であれば、犯行をあきらめるか、出直すのが通常だろう。が、高橋は院長の所在を確認したことで怪しまれると思い、“口封じ”のため、何の関係もない女性従業員2人を刺殺する。ちなみに、この日は被害者の1人であるTさんの最終出勤日だった。

