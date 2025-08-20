味の素AGFは、「ブレンディカフェラトリー」スティックで好評を得ているスイーツシリーズから新たに2品種を9月1日から発売する。

「ブレンディカフェラトリー」スティックは、“カフェで過ごすようなご褒美のひととき”をコンセプトにさまざまなラインアップを拡充しており、豊かな泡立ちと本格的なカフェの味わいを手軽に楽しめる点が評価され、消費者に支持され続けている（味の素AGF調べ）。

2023年から発売を開始した“スイーツシリーズ”は、“まるでスイーツを食べた時のような満足感ある味わい”をテーマに、外食カフェでトレンドになっているスイーツメニューをラテで再現している。

「ブレンディカフェラトリー」スティック継続飲用者だけでなく、スティック商品を購入していない人やトレンドに敏感な若年層にも、思わず飲み比べたくなるようなシリーズラインアップの特別感や新商品へのワクワクする期待感を楽しめる商品となっている。

好評の既存2品種〈濃厚ストロベリーホワイトショコララテ〉〈濃厚ピスタチオホワイトショコララテ〉に加え、近年注目を集めている“とろけるようなくちどけ”が特長のティラミスを再現した〈濃厚ティラミスショコララテ〉、関連商品が伸長しているメープルシロップとヘーゼルナッツの風味を掛け合わせた〈濃厚メープルヘーゼルナッツラテ〉の2品種を新発売し、進化した“スイーツシリーズ”を届ける考え。

「ブレンディカフェラトリー」スティックの特長である濃厚なミルク感とふわっと豊かな泡立ちに加えて、特別感たっぷりの“まるでスイーツを味わうような1杯”を堪能してほしいという。

［小売価格］オープン価格

［発売日］9月1日（月）

味の素AGF＝https://agf.ajinomoto.co.jp