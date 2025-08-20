巨人の丸佳浩（36）が19日のヤクルト戦でサイクル安打を達成した。

初回に2ラン本塁打、三回に右前打、五回に中越え二塁打、六回の第4打席で四球を選ぶと、七回の第5打席に右中間を破る当たりで激走し、三塁打。史上72人目、巨人では2008年9月3日の広島戦で小笠原が記録して以来、17年ぶりの快挙となった。

試合後、阿部監督が「サイクルは素晴らしい。今状態がすごくいいし、ランナーがたまったところで返してほしかったからね」と称えれば、丸も「最後（の三塁打）は足が回ってなくて疲れました。頼むから自分の足、もってくれと思いました」と白い歯を見せた。

2023年には「限界説」も

23年に巨人移籍後ワーストとなる打率.244で規定打席に届かず、球界では限界説が飛び交った。昨季は1番に定着し.278と復活したのも束の間、今季は開幕直前に「右大腿二頭筋筋損傷」で2カ月間の長期離脱。そんな窮地も5月終盤に一軍復帰後は存在感を発揮。規定打席には到達していないものの、打率.296で、この日は3番。今季で年俸3億2000万円の2年契約が切れるが、契約延長は確実な情勢だ。さるチーム関係者がこう言った。

「来年も外野のレギュラーは濃厚でしょう。なんといっても、丸の存在を脅かす若手がいません。若手有望株の秋広はソフトバンクにトレードされ、故障で離脱していた『元ドラ1』の浅野も二軍で復帰したばかり。萩尾も二軍で故障して長期離脱が決定したばかり。オコエあたりの中堅選手も、一時期は活躍しても、なかなか長続きしない。今の外野陣は丸と助っ人のキャベッジの2人で固定。佐々木ら若手が出場することはあっても、丸のポジションを奪うには至っていません」

ボチボチ引退を考える年齢だが、巨人ではまだ安泰。丸は37歳の来季も主力を張りそうな雲行きだ。

