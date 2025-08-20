まさかの結末が待っていた。

昨19日、夏の甲子園大会の準々決勝4試合が行われ、県岐阜商（岐阜）が春夏連覇を狙う横浜（神奈川）を相手に延長十一回タイブレークの末、8-7でサヨナラ勝ち。16年ぶりにベスト4に進出したのだ。

■「100回やったら99回は負ける」

準々決勝に残った8校中、唯一の公立校が優勝候補の大本命相手に、粘り強さを見せた。五回まで4-0と試合を優位に進めたものの、八回に同点に追いつかれた。タイブレークに突入した延長十回、先攻の横浜に3点を奪われ、万事休すかと思われた。

が、県岐阜商はその裏、無死満塁から6番・小鎗（3年）の走者一掃の適時二塁打で同点とすると、続く十一回、2死一、三塁から4番・坂口（3年）が左前にサヨナラ打を放ち、2時間42分の大激闘にケリをつけた。藤井潤作監督（53）は「（横浜とは）100回やったら99回は負けると思う。残りの1回が甲子園で出た」と、興奮しきりだった。

■メンタル面から鍛え直す

今年、創部100周年を迎えた県岐阜商は、2022年以来3年ぶりの夏出場。前回出場時にチームを率いていたのが鍛治舎巧前監督（74）だ。

現在は中学の硬式クラブチーム・枚方ボーイズ（大阪）で監督を務める名将は、社会人のパナソニック、秀岳館（熊本）で監督を歴任。母校である県岐阜商では18年3月から指揮を執り、24年8月に退任するまでの約6年半で春夏計4度の甲子園出場を果たした。

「打者はいつも通り、初球からガンガンいって打ち勝った。横浜の守りも素晴らしかったですが、勝ち切れてよかったと思います」

こう言って母校を称えた鍛治舎前監督は、低迷する名門の再建を託された。県岐阜商は夏の甲子園に通算31回出場し、1度の優勝を誇る県屈指の強豪校。しかし、鍛治舎前監督が就任する前年の夏の岐阜大会では3回戦で県立の海津明誠にコールド負けを喫するなど、苦境に立たされていた。

鍛治舎前監督が言う。

「就任1年目に4月の春季大会準決勝で中京学院大中京に1-4で負けた。しかし、試合後はみんな笑顔。『中京相手にいい試合ができた』と言うので、『それが負け犬根性と言うんだ！』と叱り飛ばし、その足で学校に戻って夜9時まで練習しました」

チームは、「強豪校に善戦すればよし」というムードが蔓延。個々の選手の意識が低く、メンタル面から鍛え直す必要性を感じたという。

軟球で低反発バット対策、平日に1日1200スイング

「選手集めに関しても、県外枠は3学年で10人ですが、来るもの拒まず、去るもの追わずという感じで、卒業後に大学、社会人で野球を続ける選手が少なかった。就任1年目は県内外の中学の軟式、硬式のチームに挨拶回りをして、ひたすら頭を下げました。私が本気でチームを強くすると分かっていただいたこともあってか、23年末には、大学野球をやっているOBが4学年で70人も集まってくれた。ようやくOB戦ができるようになりました。青山学院大から昨秋ドラフト1位で広島に入団した佐々木泰もその一人です。今、甲子園で戦っている選手たちも私が声をかけた選手ばかり。毎試合、選手や藤井監督、上畑部長たちからメールが送られてきます」（鍛治舎前監督）

鍛治舎前監督が強化したひとつが打撃だ。今夏の岐阜大会では6試合で8本塁打と破壊力は抜群。この日の横浜戦でも、先発した織田、3番手で登板した奥村頼といったプロ注目投手から計8得点を挙げた。

■軟球で低反発バット対策

鍛治舎前監督が続ける。

「昨年のセンバツから導入された新基準の低反発バットに対処するべく、『外野の頭を越すライナーを打とう』というテーマを掲げ、昨年1〜2月の1カ月間ほど、軟式野球部から軟球を600球借り、80〜90キロの遅いボールを打ち返す練習を繰り返しました。低反発バットはスイートスポットが狭く、ゴロやポップフライになりやすい。外野の頭を越えるライナーを打つべく、芯でしっかり捉えることを目指しました。この日の横浜戦では、2ストライクに追い込まれてからノーステップで打つなど、各打者が自ら考え、工夫をしながら打席に臨んでいることも強さの秘訣だと思います」

さるセ球団のスカウトが言う。

「鍛治舎監督時代の県岐阜商は、平日に1日1200スイングをこなすこともあったと聞きました。全国の高校の中でも屈指の練習量といっていい。練習施設も立派です。学校関係者によれば今年、グラウンドの照明がLED化された。鍛治舎前監督の知人が寄付してくれたそうです」

21日の準決勝は、日大三（西東京）との対戦が決定。今大会の優勝筆頭候補を撃破したチーム力と勢いで、1936年以来89年ぶりの夏戴冠まであと2つに迫った。

◇ ◇ ◇

