8月20日までに、辻希美がブログを更新。先日誕生した第5子との写真を公開した。

【写真】次女“夢空ちゃん”命名時の写真も公開

8月9日の投稿で、前日8日に家族に見守られながら無事に第5子となる女の子を出産し、母子共に健康であることを報告していた辻。

さらに、14日の投稿では、「我が家の次女の名前が決まりました」「5人目次女の名前は… 夢空(ゆめあ)に決まりました」と発表し、命名書を添えた次女の写真を公開。

そして、「家族みんなが納得する名前が良かったので 家族で沢山話し合った結果『夢空』と書いて (ゆめあ)と言う名前に決めました」「これからは希空、青空、昊空、幸空に続き 夢空をどうぞ宜しくお願いします」と、子供たち全員に“空”という漢字が入っていることを明かした。

また、20日の最新の投稿では、次女に顔を寄せて目を閉じた自身の写真を掲載すると、「1日があっという間に過ぎていく」「明日も頑張ろぅ」「おやすみなさい」と綴っていた。

モーニング娘。の人気メンバーとして活躍した辻は、2007年に杉浦太陽と結婚。子育てと仕事を両立しながら、SNSやYouTubeなどで積極的に情報を発信している。17歳の長女（希空）・14歳の長男・12歳の次男・6歳の三男に、このたび誕生した次女が加わり、5児の母となった。

