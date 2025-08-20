三木つばき 撮影／積 紫乃

（松原孝臣：ライター）

2026年2月より開催されるミラノ・コルティナオリンピック。各種目の魅力とともに、活躍が期待される選手をライターの松原孝臣さんが取材。今回はスノーボード・アルペンの三木つばき選手を紹介します。（全2回）

●スノーボード・アルペンの三木つばきインタビュー（後編）はこちら

[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]

世界選手権でパラレル大回転で銀メダル

同時にスタートした2人の選手が、ゴールを目指し加速していく。相手より速くゴールすれば勝利、ルールはシンプルだ。だが、旗門ぎりぎりの通過を狙う滑りの中にはターンテクニック、スピードのコントロール、ボディバランス、ボード操作……培ってきた努力が刻まれている。スノーボードアルペンはそんな奥深さと、転倒のリスクを負いつつ最高速度70キロに達するスピードとともに果敢に攻めるダイナミックさを持つ競技だ。

三木つばきはその世界に生きている。現在は日本体育大学4年生として勉学に励む。

日本代表として活躍を続ける三木は、昨シーズン、圧巻の活躍をみせた。ワールドカップではパラレル大回転、パラレル回転の2種目合計17戦で4度の優勝を含め13度表彰台に上がり、総合優勝を果たした。世界選手権では五輪種目のパラレル大回転で銀メダル、非五輪種目のパラレル回転で金メダルを獲得した。

来年2月のミラノ・コルティナ五輪でも頂点に立つ期待が寄せられているアルペンスノーボーダーは、「異色」と言っていい経歴を歩みながら進んできた。

長野県白馬村に生まれ、4歳でスノーボードを始めた。

翌年、静岡県掛川市に引っ越した。掛川市は近隣を含めスキー場のない地域だ。その地に暮らしながら、スノーボーダーとして成長し、日本代表として活躍するに至ったのである。雪上競技で活躍する選手と言えば、ほとんどの場合、雪国育ちである。不利ともとれる環境の中、それを可能にしたのは、周囲の支え、そして三木本人の覚悟にあった。

掛川市に引っ越したあと、スノーボードから離れざるを得なかった。だが、「スノーボードがしたい」という気持ちは消えない。6歳になると、冬季は毎週の金曜日夜、両親に連れられて長野のスキー場に出発し、スノーボードをして日曜夜に帰宅するというスタイルで再開する。

ただ、それにも限界があった。

小3の冬、単身で山ごもり

スキー場との行き来は車だ。相当の距離を運転するわけだから、両親の体力の負担は決して小さなものではない。

「シーズンが終わって春になると両親とも肺炎になってしまったり、胃が調子悪くなってしまったり。小さいなりに無理をさせているなっていうのは思っていました」

加えて、金銭的な負担もかかってくる。

「宿泊はホテルとかではなく車中泊をして、朝ごはんも昼ごはんも車の中でカップラーメンやパンで済ませたりしていました」

3シーズン、そうして過ごしたあと、両親から告げられた。

「体力的にも金銭的にも余裕がない、これ以上はもう無理だよ、あきらめてくれって言われました」

でもあきらめられなかった。

「それでも続けたいと懇願しました」

すると、両親からある提案を受けた。

「そんなに言うんだったら、一人で山にこもって一人で練習するのも選択肢の一つだよ」

三木の返事は--。

「『じゃあそうする』って言いました」

それは実行に移された。小学3年生の冬、約4カ月の間、両親のもとを離れて長野県に滞在し、毎日スノーボードに打ち込んだのだ。単身での山ごもりは小学6年生まで毎冬続いた。

それは容易ではなかった。まずは学校の問題があった。4カ月にわたり、登校しないことになるからだ。

「そこはもう母親がすごい頑張ってくれて、教育委員会や学校によく足を運んで、粘り強くお話をして、『それでは親のご判断で』というところに落ち着いた経緯があります。両親からは、『学校の成績は落とさない』『1学年上の勉強を、出発時に終えること』『オフ期間には様々な運動を各クラブで取り組むこと、そして出発前にそのスポーツの大会に必ず出場すること』『定めたその年のシーズン目標をクリアしなかったら翌年はスノーボードをさせない』の4つの条件が出されて、それを守ると約束しました」

自由には多大な責任が伴うこと、競技をするなら結果にこだわりぬくべきであることを学んでほしいという願いが両親にはあった。

また、他のスポーツをする約束を交わしたのは、スノーボードアルペンの世界だけにいて自分を社会的に見誤らないように、違う世界にはもっと努力していて優秀な子がたくさんいるのだからもっと努力が必要なのだと感じさせたいという考えに基づいていた。

「先生も、学校のクラスのお友達もすごい理解をしてくれて、毎年『行ってらっしゃい会』を開いてくれたりして、ほんとうに恵まれていたなと思います」

長野で過ごす環境も整えなければならない。小学3年のときは、つてをたどり、ペンションに置いてもらった。

「できることは限られていましたけど、例えばバイキング形式の朝食のメニューを部分的につくったり、お手伝いをしながら安く泊まらせていただきました」

そして思い出したように、笑って語る。

「両親からすれば、一人で山にこもれば、と言えばあきらめるだろうと思っていたらしくて。まさか食いついてくるとは、という感じだったみたいです」

そもそも、小学3年生で家を離れて一人で過ごすことに不安を覚えてためらっても不思議はない。

「小学3年生だったので、実際どれだけ大変なことか、親と4カ月離れることもあまり分かっていないというか、想像もできてなかったので。それよりも、『やった、滑れる！』と、そっちに気持ちが向いた感じです。山にこもって、不安に思ったことはないですし、帰りたいと思ったことはなかったですね。やっぱり、毎日滑れるのが楽しくて」

「まさか」ではあっても、意志を受け止めて惜しみないサポートをした両親のもと、心ゆくまで日々、ゲレンデで過ごした。

中学生でスポンサーに自らプレゼン

スノーボードがしたい、その思いとともに生まれた行動力は山ごもりのエピソードにとどまらない。

「中学1年生の頃から、スポンサーさんやサプライヤーさんの方に活動報告をさせていただいたり、シーズン前には決意表明じゃないですけど『今シーズン、こういうことを頑張ってきます』と挨拶させていただいていました」

本格的に活動するには資金面の裏付けが欠かせない競技だ。だから、報告や挨拶に加え、中学生の頃から自らプレゼンを行い、スポンサーを募った。

「いちばん最初がいつだったかははっきり覚えてないんですけど、明確に記憶しているのは15歳、中学3年の夏です。それまでは『スポンサーになるよ』と言ってくださったり、ご縁があってという形が多かったんですけど、そのときは掛川市の企業さんが集まるイベントでお時間をいただいて、20分程度プレゼンをさせていただきました」

そこには切実な事情があった。

「もともと人前に立つのは緊張してしまう方で、そのときももちろん緊張はありました。でも、ここで新しいスポンサーさんに出会えなかったら、ほんとうに競技生命が終わるというぎりぎりの状態だったので、必死でした」

早くから台頭した三木は、そのシーズン、FIS（国際スキー連盟）の国際大会シニアデビューを控えていた。そもそも多大な活動資金を要する競技にあって、輪をかけて活動資金を必要とすることになる。スポンサーを新たにみつけるのは、必須のことであった。三木は再び言う。

「金銭的に新しく支えてくださる企業さんが見つからなかったら、もう競技が続行できない状態でした」

だから必死の思いで臨んだ。

「20分と長くなかったので凝縮させて話をしたんですけど、『サポートしてくださったら絶対に損をさせません』と言ったのは今も覚えています。自分に対するプレッシャーになるのかもしれないですけど、『この子ならできるかも』って思ってもらえることがすごく大切だと思っていました」

まだ世界でどういう位置にいるのか明確でなく、その先も分からない。自身の可能性を訴えるほかなかった。幸い、応える企業があって新たなスポンサーを獲得するが、そこには次の言葉にうかがえる三木の姿勢もあったのではないか。

「スポンサーさんやサプライヤーさんに支えてもらわないと絶対にできない競技で、支えてくれる人の大切さっていうのは、小さい頃から両親が教育をしてくれていました。物品提供という意味でサプライヤーさんが最初についてくださったのが小学校4、5年の頃です。そのとき両親に、特に母に、『物を作るために多くの人が関わっていて、本来は売ったら利益が出てお給料として払われるもの。それを無償であなたに渡してくれているんだから、それ相応の恩返しをしていかないといけない。結果を出すことは最低限で、それ以上の恩返しをしていかなければいけない、大切にしていかなければいけない。提供してもらうのは当たり前じゃないことを刻み続けなければいけない』と教わりました。私もほんとうにありがたいと思っていましたし、大切にしないと、と思っていました」

三木は現在、所属先である浜松いわた信用金庫をはじめ、地元企業を含む多くのスポンサーやサプライヤーと契約を交わしている。

「私の力ではなくて、後援会に入ってくださっている方が、さらに周りの方に伝えてくれて、じゃあ私も入るよって言ってくださる、そういったご縁が多いかなと思います」

「紹介に値する人物」だと思われなければ、伝えることはなかっただろうし、新たな縁は生まれなかっただろう。

一人山ごもりをした小学3年から6年までの冬。自ら表に立ってのプレゼン。原動力は、「スノーボードがしたい」という思いだ。

加えて小学生の頃に描いた夢があった。（後編へ続く）

三木つばき

2003年6月1日生まれ。静岡県掛川市在住。長野県北安曇郡白馬村生まれ。現在は日本体育大学体育学部体育学科在学。2022年北京五輪出場。2024-2025年シーズンは世界選手権でパラレル大回転で銀メダル、非五輪種目のパラレル回転で金メダルを獲得、ワールドカップランキングで総合優勝。公式ホームページ https://www.miki-box.com/tsubaki/

筆者：松原 孝臣