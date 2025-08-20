TOMORROW X TOGETHER、日本3rdアルバム『Starkissed』リリース＆来日ショーケース開催決定！

TOMORROW X TOGETHERが、待望の日本3rdアルバムのリリースと来日ショーケースの開催を発表した。

TOMORROW X TOGETHERは8月20日午前0時、公式SNSを通じて、10月22日に日本3rdアルバム『Starkissed』をリリースすることを発表し、黒地の背景にゴールドとシルバーの星が際立つ新たなロゴを公開した。

日本3rdアルバム『Starkissed』には、テレ東系列で放送中のテレビアニメ『BEYBLADE X』オープニングテーマで、日本のバンド・SPYAIRのメンバーUZとMOMIKENによる書き下ろし楽曲である『Rise』、フジテレビ系「めざましどようび」のテーマソングで、シンガーソングライター・Eveが楽曲提供した『Step by Step』、さらに『ひとつの誓い（We'll Never Change）』、『きっとずっと（Kitto Zutto）』といった日本オリジナル楽曲が収録される。

（画像＝(P)&(C) BIGHIT MUSIC）

そして、7月にリリースされた4thフルアルバム『The Star Chapter：TOGETHER』のタイトル曲の日本語バージョンで、今月サプライズリリースされた『Beautiful Strangers [Japanese Ver.]』に加え、同アルバムの収録曲でファンからの人気も高い『Song of the Stars』の日本語バージョン『星の詩 [Japanese Ver.]』が新たに収録されることが分かった。

さらに、過去最多となる日本オリジナルの新曲3曲を含む全12曲が収録されることも明らかになった。これらの新曲については、タイトルをはじめとした詳細がまだ明らかになっておらず、これからの発表に大きな期待と注目が集まっている。

そして、日本3rdアルバム『Starkissed』の発売を記念した来日ショーケースの開催も発表された。このショーケースは、TOMORROW X TOGETHER Weverse ShopとUNIVERSAL MUSIC STOREの各ストアで応募対象商品を事前に予約、購入した人から抽選で参加できるイベントだ。

11月から始まる自身2度目となる日本ドームツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞ IN JAPAN』の開催を発表し大きな話題となったばかりのTOMORROW X TOGETHERが、満を持して2年ぶりにリリースする日本アルバムに、再び多くの注目が集まっている。

なお、日本3rdアルバム『Starkissed』は本日（20日）午前11時から予約受付を開始した。