BTS・JUNG KOOK、またも“完売現象”！圧倒的影響力に世界が注目「SOLD OUT KING」

BTSのJUNG KOOKが“JUNG KOOK効果”を見せた。

【注目】JUNG KOOK愛飲ドリンクが売上500％上昇

JUNG KOOKが着用したアイテムが瞬く間に完売し、圧倒的な影響力を証明した。

JUNG KOOKは最近、ファンコミュニティ「Weverse」で行ったライブ配信「바다다（海だ）」でブラックのフードジップアップを着用。その後、同アイテムである「LU'U DAN」のウォッシュド・ジップフーディー（WASHED ZIP HOODIE）が公式ストアで全サイズ完売となった。

国際音楽賞「World Music Awards（WMA）」の公式アカウントも「BTSのWeverseライブ中、JUNG KOOKがビーチで着ていたLU'U DANのウォッシュド・ジップフーディーが公式ストアのウェブサイトで全サイズすでに売り切れた」と伝え、JUNG KOOKの影響力に注目した。

（画像＝「World Music Awards」の投稿キャプチャ）

これに先立ち、JUNG KOOKが海外スケジュールでアメリカ・ロサンゼルスに出国した際に着用していたマスクも同様に品切れとなったことがある。

ファンたちは「ソールドアウトキング・JUNG KOOK」と熱い反応を見せ、海外メディア『SK POP』もJUNG KOOK着用後の完売ニュースを伝えつつ、「SOLD OUT KING」という愛称を強調した。

JUNG KOOKによる“完売現象”は今回が初めてではない。過去にも、彼が使用したビールグラス、キャンドル、マグカップ、韓国海苔ふりかけ（キムジャバン）などが次々と売り切れたほか、チキンの“モッパン”配信後には、彼が自腹で注文したブランドがデリバリーアプリのリアルタイム人気検索語1位に浮上したこともあった。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。