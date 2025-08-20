面白いと思う「学生時代に野球をしていた芸能人」ランキング！ 1位「ティモンディ高岸」、では2位は？
汗まみれの学生時代を振り返る野球ネタには、世代を越えて笑いが広がります。そうした青春の裏話を自然に語れる芸能人こそ、面白い存在として印象に残るものです。
All About ニュース編集部は8月4〜5日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「学生時代に野球をしていた芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「面白いと思う学生時代に野球をしていた芸能人」ランキングを紹介します！
6歳から12年間の野球経験があり、2018年に東京ドームの始球式に登場した際は球速133kmをマーク。日本テレビ系野球中継『DRAMATIC BASEBALL』の副音声ゲストも務めています。
回答者からは「顔が面白くてインパクトあるから」（20代女性／宮城県）、「野球してる人かっこいいなって思いますがメンディーがやってたら面白くなりそうです」（30代女性／茨城県）、「面白いキャラなのに踊りもしっかりできる両立性」（50代女性／北海道）といったコメントが寄せられています。
2022年にプロ野球独立リーグ「栃木ゴールデンブレーブス」に入団し話題を呼びました。近年では芸人活動のほか、YouTubeや俳優業でも活躍しています。
回答コメントでは「済美高校のネタをよく披露しているが、嘘のような本当の話なので、その内容自体が面白い」（50代男性／愛媛県）、「芸風が面白く、野球が絡むバラエティになると本領発揮をするのでそこも面白いです」（30代女性／栃木県）、「あのちゃんに教え方がめちゃくちゃ上手かったし面白い」（40代女性／佐賀県）などの声が集まりました。
2位：関口メンディー／38票2位にランクインしたのは、GENERATIONS from EXILE TRIBE・EXILEの元メンバーの関口メンディーさんです。2024年に独立を発表し、1月には一般女性との結婚も発表しています。
1位：高岸宏行（ティモンディ）／53票1位にランクインしたのは、お笑いコンビ・ティモンディの高岸宏行さんです。愛媛県の強豪・済美高校出身で、大学は野球の名門・東洋大学に特待生として入学。
