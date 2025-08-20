Stray Kids¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢´Ú¹ñ½÷Í¥¤«¤é¤Î¡È¥Õ¥¡¥ó¹ðÇò¡É¤Ë´¶Æ°¡Ö²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¡Ä¡×
Stray Kids¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¡¢¤¢¤ë´Ú¹ñ½÷Í¥¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¿´¤Ë¿¼¤¤´¶Æ°¤ò¼¨¤·¡¢²¹¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡ÚÏÃÂê¡ÛBTS¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ú¹ñ½÷Í¥¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡È¿ä¤·ÊÑ¡É¡©
8·î19Æü¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¤È¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬½Ð±é¤·¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTEO¡×¤Î¡Ø¥µ¥í¥ó¥É¥ê¥Ã¥×2¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ÈÖÁÈMC¤Î¥Á¥ã¥ó¡¦¥É¥è¥ó¤¬¡¢Stray Kids¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤Ê²ñ¾ì¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë´¶Æ°Åª¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¤Ï¡¢¡ÖÃå¤¤¤Æ¤¹¤°¤Ë¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¥Ï¥ó¥É¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤â»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤â¡¢¥¸¥à¤ò¸«¤Æ´¶Ã²¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¤Ê·Ð¸³¤Ë¿´Ìö¤é¤»¤¿ÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÆü¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢½÷Í¥¥¤¥à¡¦¥¹¥¸¥ç¥ó¤¬¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿²áµî¤ÎÊüÁ÷¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¥È¡¼¥¯¤¬¶ì¼ê¤À¤ÈÇº¤à¥¤¥à¡¦¥¹¥¸¥ç¥ó¤È¥Á¥ã¥ó¡¦¥É¥è¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¾å¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2000Ç¯9·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¤Ï¥¤¡¦¥è¥ó¥Ü¥¯¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Ì¾¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¡Ë¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢2017Ç¯¤ËÃ±¿ÈÅÏ´Ú¤·¤¿¡£Mnet¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØStray Kids¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢2018Ç¯3·î¤ËStray Kids¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥é¥Ã¥Ñ¡¼µÚ¤Ó¥ê¡¼¥É¥À¥ó¥µ¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÄ¶Äã²»¥Ü¥¤¥¹¤¬Ì¥ÎÏ¡£