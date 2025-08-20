出身と聞いてすごいと思う「島根県の私立進学校」ランキング！ 2位「大多和学園 開星高等学校」、1位は？【2025年調査】
同じ学校の出身と聞いただけで、その人の努力や実力、そして実績が自然と想像できる──そんな名門校があります。卒業生の活躍は地元にとどまらず全国へ広がり、その校名は誇りと信頼の象徴として語り継がれています。
All About ニュース編集部は7月22〜8月5日、10〜60代の男女151人を対象に「中国地方の私立進学校」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、出身と聞いてすごいと思う「島根県の私立進学校」ランキングを紹介します！
※本調査は全国151人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「進学実績に加えてスポーツでも有名で、卒業生の活躍が目立つため」（20代女性／東京都）、「開星高校は、野球部が甲子園に出場するなどで全国的な知名度があります。スポーツだけでなく、学業でも優秀な生徒を輩出しており、難関大学への進学実績も高いと聞いています。様々な分野で活躍する卒業生が多く、出身者と聞くと『努力家』『優秀』といったポジティブなイメージを抱きます。県内でも有数の進学校としての地位を確立しており、その卒業生の活躍は多岐にわたる印象です」（20代女性／大阪府）、「違う県だが名前を聞いたことがあるので」（30代女性／神奈川県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「創立1907年の歴史を持ち、進学教育と部活動の両立を重視する学校です。 特に、男子ラグビー部は全国大会への連続出場記録を持ち、女子ラグビー部はセブンズ大会での優勝経験があり、スポーツ活動が盛んだからです」（40代女性／埼玉県）、「
特進だと国公立、私大なら文理Iと目的ごとにコースが別れていて、実績もあります。部活にも力を入れていて凄いです」（50代女性／広島県）、「全国大会常連の強豪部活と難関大学への進学実績を併せ持ち、まさに文武両道を体現する名門だから」（40代男性／静岡県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：大多和学園 開星高等学校／36票開星高等学校は、県内外でその名を知られる進学校で、多方面で活躍する卒業生を数多く輩出しています。特にスポーツ界や学術分野での成果は注目され、同校出身と聞くだけで高い評価を得られる存在です。教育の質の高さと卒業生の実績が、その信頼を長年支えてきました。
1位：江の川学園 石見智翠館高等学校／71票石見智翠館高等学校は、全国的にも知名度の高い名門校です。部活動での全国優勝経験や進学実績の高さから、出身者は各界で活躍しており、その肩書きは大きな信頼につながります。卒業生ネットワークの広さも魅力の一つです。
