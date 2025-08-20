「旦那さんのイケメン感がすごい」バービーの夫、海外旅行ショット公開「顔小さすぎません?!」「美脚」
お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーさんの夫・つーたんさんは8月18日、自身のInstagramを更新。マレーシア旅行の家族ショットを公開しました。
【写真】バービーの仲良し家族ショット
「素敵なファミリーママの顔してますね」つーたんさんは「ペナンはクアラルンプールよりもゆったりしてた〜東南アジア感はペナンの方が味わえたかな」「両親も1歳を迎えたわけですが、まだまだ未熟なようです」などとつづり、14枚の写真を投稿。家族旅行の様子を公開しました。1枚目はバービーさんと娘とのスリーショットで、きれいな海をバックにとてもすてきな笑顔を見せています。ほかにもつーたんさんが娘を抱っこしているツーショットやおいしそうな料理などを披露し、旅が充実していたことがうかがえます。
コメントでは、「yellow tシャツ親子でかわいい」「素敵家族」「素敵なファミリーママの顔してますね」「お父さんお母さん1年目、おめでとうございます」「お誕生日おめでとうございます」「つーたん美脚」「パパさん、顔小さすぎません?!ビックリしました」「旦那さんのイケメン感がすごい」など、さまざまな声が上がりました。
「夏休みはマレーシアへ」同日、「夏休みはマレーシアへ クアラルンプールは行き帰りで1泊ずつしました」とつづり、今回の旅行で撮影した別の写真を多数公開していたつーたんさん。「現地でちゃあ子が1歳の誕生日をむかえました〜」とも報告しています。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
