ÄÅÇÈ·ÙÊó¤ò¼õ¤±¡¢¾ÃËÉ½ð¤Î²°¾å¤ËÈòÆñ¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¡ÊËÌ³¤Æ»¤à¤«¤ïÄ®¡¢7·î30Æü¡Ë
ÇòÀÐ Âó¡§ºî²È¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥é¥¤¥¿¡¼
ÃÏ¿Ì¤ÎÍÉ¤ì¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ËÆÍÁ³¤ÎÄÅÇÈ·ÙÊóÈ¯Îá
¡¡7·î30Æü¤ÎÄ«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÆÍÁ³ÄÅÇÈ·ÙÊó¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢ÂçÈ¾¤Î¿Í¤¬¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃÏ¿Ì¤ÎÍÉ¤ì¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ËÄÅÇÈ¡©¡¡¶Ã¤¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢14Ç¯Á°¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡Ê2011Ç¯¡Ë¤ÎºÝ¤ËÆüËÜÎóÅç¤ò½±¤Ã¤¿ÂçÄÅÇÈ¤Îµ²±¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡º£²ó·ÙÊó¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤¿ÄÅÇÈ¤Ï¡¢¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾Åç¶á¤¯¤ÎÀéÅç³¤¹ÂÉÕ¶á¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É8.8¡ÊM8.8¡Ë¤ÎµðÂçÃÏ¿Ì¡Ê°Ê²¼¡¢¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾Åç²ÃÏ¿Ì¤ÈÉ½µ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¿ÞÉ½1¡Û¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾Åç²ÃÏ¿Ì¤Î¿Ì±û¡Ê¿Ì¸»¡Ë
ÀéÅç³¤¹Â¼þÊÕ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥ÉM8°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì¤Î¿Ì±ûÊ¬ÉÛ¡Êº£²ó¤Î¿Ì±û¤Ï²«¿§À±¡¢1792-2007Ç¯¤Î¿Ì±û¤ÏÀÖ¿§À±¡£¤¿¤À¤·¡¢¿¼È¯ÃÏ¿Ì¤Ï½ü¤¯¡Ë ½ÐÅµ¡§
¡¡ÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿ÀéÅç³¤¹Â¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤¹Â¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ËÌÊÆ¥×¥ì¡¼¥È¡ÊÂçÎ¦¥×¥ì¡¼¥È¡Ë¤ËÂÀÊ¿ÍÎ¥×¥ì¡¼¥È¡Ê³¤ÍÎ¥×¥ì¡¼¥È¡Ë¤¬ÄÀ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥×¥ì¡¼¥È¶³¦¤Ç¤¹¡£ÀéÅç³¤¹Â¤ÈÆüËÜ³¤¹Â¤ÏÃÏ¼ÁÅª¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»ËÌÉô¤«¤éÀéÅçÎóÅç¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÂçÎ¦¥×¥ì¡¼¥È¤ò¡Ö¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤¥×¥ì¡¼¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢ËÌÊÆ¥×¥ì¡¼¥È¤È¶èÊÌ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀéÅç³¤¹Â¤ÎÄ¹¤µ¤ÏÌó2200km¡¢ºÇÂç¤Î¿å¿¼¤ÏÌó9600m¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ³¤¹Â¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë²áµî¤Ë²¿ÅÙ¤âµðÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ëÎÎ°è¤Ç¤¹¡£
¡¡¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾Åç²ÃÏ¿Ì¤Ï¡¢Åµ·¿Åª¤Ê¥×¥ì¡¼¥È¶³¦·¿ÃÏ¿Ì¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤ÏÌó20km¤ÈÀõ¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¡Ö¿Ì¸»¤¬Àõ¤¤¡×¤³¤È¤¬ÄÅÇÈ¤òÀ¸¤ó¤ÀÍ×ÁÇ¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸å½Ò¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤í¡¢ÆüËÜ³¤¹ÂÉÕ¶á¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿ÅìËÌÃÏÊýÂÀÊ¿ÍÎ²ÃÏ¿Ì¡ÊÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡¢M9.0¡Ë¤ËÇ÷¤ë¤Û¤É¤ÎÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Ë¶á¤¤¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾Åç±è´ß¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤êÍÉ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏËÌ³¤Æ»¤Î°ìÉôÃÏ°è¤Ç¿ÌÅÙ2¤ò¡¢ÆüËÜÎóÅç¤Î³ÆÃÏ¤Ç¿ÌÅÙ1¤òµÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÜ½£¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÃÏ°è¤ÏÌµ´¶¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÆüËÜ¤ÎÍÉ¤ì¤¬¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¿Ì¸»¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤Îº¬¼¼»Ô¤«¤é¿Ì±û¡Ê¿Ì¸»¤Î¿¿¾å¤Ë¤¢¤¿¤ë³¤ÄìÌÌ¾å¤Î°ÌÃÖ¡Ë¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤Ï¤ª¤è¤½1500km¤â¤¢¤ê¡¢ÀÄ¿¹»Ô¤«¤é¼¯»ùÅç»Ô¤Þ¤Ç¤ÎÄ¾Àþµ÷Î¥Ìó1400km¤è¤ê¤âÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î±ó¤¤¿Ì¸»¤«¤é¤âÄÅÇÈ¤Ï²¡¤·´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÄÅÇÈ¤¬¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÄ¹µ÷Î¥¤òÅÁ¤ï¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ÏÄÅÇÈ¤¬¤Õ¤Ä¤¦¤ÎÇÈ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆÈÆÃ¤Î¹½Â¤¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÅÇÈ¤Ï½Ä¤º¤ìÃÇÁØÃÏ¿Ì¤Çµ¯¤³¤ë
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤¼ÄÅÇÈ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ÏÃÏ¿ÌÃÇÁØ¤Î¤º¤ìÊý¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¿Ì¤ÏÃÏÃæ¤Î´äÈ×¤¬³ä¤ì¤ÆÆ°¤¯¡Ê¤º¤ì¤ë¡Ë¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ê¡¢¤º¤ì¤¿¤È¤³¤í¤¬ÃÇÁØ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÇÁØ¤Î¤º¤ìÊý¤Ï´äÈ×¤Ë¤«¤«¤ëÎÏ¤ÎÊý¸þ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¡¢Âç¤Þ¤«¤Ë¤Ï¡Ö½Ä¤º¤ìÃÇÁØ¡×¤È¡Ö²£¤º¤ìÃÇÁØ¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢½Ä¤º¤ìÃÇÁØ¤Î¤¦¤Á¾åÂ¦¡Ê¾åÈ×¡Ë¤¬¤º¤ê²¼¤¬¤ë¾ì¹ç¤ò¡ÖÀµÃÇÁØ¡×¡¢¾åÈ×¤¬¤Î¤·¾å¤¬¤ë¾ì¹ç¤ò¡ÖµÕÃÇÁØ¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²£¤º¤ìÃÇÁØ¤Î¤¦¤Á¡¢ÃÇÁØÀþ¤ò¤Ï¤µ¤ó¤ÀÂÐÌÌÂ¦¤¬º¸¤Ë¤º¤ì¤ë¾ì¹ç¤ò¡Öº¸²£¤º¤ìÃÇÁØ¡×¡¢ÂÐÌÌÂ¦¤¬±¦¤Ë¤º¤ì¤ë¾ì¹ç¤ò¡Ö±¦²£¤º¤ìÃÇÁØ¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿ÞÉ½2¡ÛÃÇÁØ¤Î¼ïÎà
ÄÅÇÈ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ï½Ä¤º¤ìÃÇÁØÃÏ¿Ì¤Î¤È¤¡¡½ÐÅµ¡§
¡¡ÄÅÇÈ¤Ï³¤¿å¤Î¾å²¼±¿Æ°¡ÊÀµ³Î¤Ë¤ÏÂÊ±ß±¿Æ°¡Ë¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢³¤Äì¤¬¿Ì¸»¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬²£¤º¤ìÃÇÁØ¤Î¤È¤¤ÏÄÅÇÈ¤ÏÀ¸¤¸¤Þ¤»¤ó¡£½Ä¤º¤ìÃÇÁØ¤Ç´äÈ×¤¬¾å¤Þ¤¿¤Ï²¼¤ËÆ°¤¤¤¿¤È¤¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á³¤ÄìÌÌ¤¬Î´µ¯¤Þ¤¿¤ÏÄÀ¹ß¤·¤¿¤È¤¤Î¤ß¡¢³¤¿å¤¬¾å²¼¤ËÆ°¤¤¤ÆÄÅÇÈ¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡³¤¤Î¤Õ¤Ä¤¦¤ÎÇÈ¤Ï¡¢É÷¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡ÖÉ÷ÇÈ¡×¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÇÈÏ²¡×¤Ê¤É¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£É÷ÇÈ¤ÏÄÌ¾ï¿ô½½cm¤Û¤É¤Î¿¼¤µ¤Þ¤Ç¤Î¿å¤¬¾å²¼±¿Æ°¤·¡¢ºÇÂçµé¤ÎÂçÇÈ¤Ç¤â¾å²¼¤Ë¿å¤¬Æ°¤¯¤Î¤Ï50m¤¯¤é¤¤¤Î¿¼¤µ¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÄÅÇÈ¤Ç¤Ï³¤ÄìÌÌ¤¬Î´µ¯¤Þ¤¿¤ÏÄÀ¹ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¾å¤Î³¤¿åÁ´ÂÎ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢±ú¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢³¤Äì¤Î¿å¿¼¤¬5km¤Î³¤Äì¤ÇÎ´µ¯¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¡¢³¤ÄìÌÌ¤«¤é³¤ÌÌ¤Þ¤Ç¤Î¹â¤µ¡Ê5km¡Ë¤Î¿å²ôÁ´ÂÎ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ»ý¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬ÄÅÇÈºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ÄÅÇÈ¤Î¹â¤µ¤ÈÈ¯À¸¾ò·ï
¡¡ÄÅÇÈ¤Î½é´ü¤Î¹â¤µ¤¬¤É¤¦·è¤Þ¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢³¤ÄìÌÌ¤¬10mÎ´µ¯¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Î´µ¯¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¿å²ô¤¬10m»ý¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Î®ÂÎ¤Ç¤¢¤ë³¤¿å¤Ï¤¹¤°¤Ë¼þ°Ï¤Ë³È»¶¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÄÅÇÈ¤Î¹â¤µ¤¬10m¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ÎÄÅÇÈ¤Î¹â¤µ¤Ï¤½¤Î¿ôÊ¬¤Î1ÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë³¤Äì¤¬ºÇÂç60mÎ´µ¯¤·¡¢½é´ü¤ÎÄÅÇÈ¤Î¹â¤µ¤¬5m¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½é´üÄÅÇÈ¤Î¹â¤µ¤ÏÃÇÁØ¤ÎÊý¸þ¤ä³¤ÄìÃÏ·Á¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢ÄÌ¾ï³°ÍÎ¤Ç¤ÎÄÅÇÈ¤Î¹â¤µ¤Ï¿ô½½cm¤«¤é¿ôm¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡¹â¤µ¤¬¿ôm¤È¤¤¤¨¤ÐÉ÷ÇÈ¤Ç¤â¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÂçÃÏ¿Ì¤Ç³¤Äì¤¬Î´µ¯¤Þ¤¿¤ÏÄÀ¹ß¤¹¤ëÄ¹¤µ¤äÉý¤ÏÈó¾ï¤Ë¹¤¤¤¿¤á¡¢»ý¤Á¾å¤¬¤ë¿å²ô¤ÏËÄÂç¤ÊÂÎÀÑ¤Ë¤Ê¤ê¡¢½ÅÎÏ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤Âç¤¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬ÇÈ¤È¤·¤ÆÅÁÇÅ¤¹¤ë¸½¾Ý¤¬ÄÅÇÈ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿ÞÉ½3¡ÛÄÅÇÈ¤ÎÈ¯À¸
½ÐÅµ¡§
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤ÇÄÅÇÈ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ò·ï¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¡¿Ì¸»¤¬³¤Äì¤Ç¤¢¤ë
¡¡ÆâÎ¦ÃÏ¿Ì¤Ç¤ÏÄÅÇÈ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢½Ä¤º¤ìÃÇÁØÃÏ¿Ì¤Ç¡¢³¤Äì¤¬Î´µ¯¤Þ¤¿¤ÏÄÀ¹ß¤¹¤ë
¡¡²£¤º¤ìÃÇÁØÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï³¤¿å¤¬¾å²¼¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÄÅÇÈ¤ÏÈ¯À¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£
£Èæ³ÓÅªÂç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤Ç¤¢¤ë
¡¡¾®µ¬ÌÏ¤ÊÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¡¢³¤ÄìÌÌ¤ÎÎ´µ¯¡¦ÄÀ¹ß¤ÎÊÑÆ°¤¬¾®¤µ¤¤¤Î¤Ç¡¢ÄÅÇÈ¤ÏÈ¯À¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡³µ¤Í¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡ÊM¡Ë7.0°Ê¾å¤ÇÄÅÇÈ¤ÎÈ¯À¸²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿Ì¸»¤¬³¤Äì¤ÎÃÏ²¼Àõ¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë
¡¡¿Ì¸»¤¬ÃÏ²¼¿¼¤¤¤È¡¢ÃÇÁØ¤Î¤º¤ì¤¬³¤ÄìÌÌ¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤Ó¤Ë¤¯¤¯¡¢Î´µ¯¡¦ÄÀ¹ß¤ÎÄøÅÙ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÄÅÇÈ¤ÏÈ¯À¸¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢°ìÈÌ¤Ë¡Ö¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¡×¤ÏÃÏÉ½ÌÌ¤«¤é¿Ì¸»¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÃÏ²¼¤Î¿¼¤µ¡×¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢³¤ÄìÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï³¤ÄìÌÌ¤«¤é¿Ì¸»¤Þ¤Ç¤ÎÃÏ²¼¤Î¿¼¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö³¤¿åÌÌ¤«¤é¤Î¿¼¤µ¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢³¤ÄìÃÏ¿Ì°Ê³°¤Ç¤â¡¢³¤Äì¤Ç¤ÎÃÏ³ê¤ê¤ä²Ð»³¤ÎÊ®²Ð¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÄÅÇÈ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1998Ç¯¤Ë¥Ñ¥×¥¢¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥¢¶á³¤¤ÇM7.1¤ÎÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤ê¡¢ºÇ¹â15m¤ÎÄÅÇÈ¤¬±è´ß¤ò½±¤¤2000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¿ÍÅªÈï³²¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¿å°Ì¤Î¾å¾º¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÃÏ¿Ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ³¤Äì¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÃÏ³ê¤ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°ÍÎ¤ÎÄÅÇÈ¤ÏÄ¶Ê¿Ã³¤ÊÇÈ
¡¡¼¡¤Ë¡¢ÄÅÇÈ¤ÎÇÈÄ¹¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÖÇÈÄ¹¡×¤È¤Ï¡¢ÇÈ¤Î»³¤È»³¤Þ¤¿¤ÏÃ«¤ÈÃ«¤ÎÄ¹¤µ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡³¤Äì¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿½Ä¤º¤ìÃÇÁØÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¤¤Û¤É¡¢³¤ÄìµÚ¤Ó³¤ÌÌ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤ë¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¡¢±ú¤à¡ËÄ¹¤µ¤äÉý¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»³¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÃ«¡Ë¤ÎÄ¹¤µ¡áÇÈÄ¹¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂçÃÏ¿Ì¤Ç³¤Äì¤¬¹ÈÏ°Ï¤ËÎ´µ¯¤Þ¤¿¤ÏÄÀ¹ß¤·¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿ÄÅÇÈ¤Ï¡¢ÇÈÄ¹¤¬¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤ÎÉ÷ÇÈ¤Ç¤Ï¡¢ÇÈÄ¹¤Ï¿ô½½cm¤«¤é100m¤Û¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄÅÇÈ¤ÎÇÈÄ¹¤Ï¿ô½½km¤«¤é¿ôÉ´km¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎºÝ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÄÅÇÈ¤ÎÇÈÄ¹¤Ï200¡Á500km¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡°Ê¾å¤Î»ö¼Â¤«¤é¡¢³°ÍÎ¤Ç¤ÎÄÅÇÈ¤Ï¡¢¹â¤µ¤Ï¿ôm°ÊÆâ¤Ç¡¢ÇÈÄ¹¤Ï¿ôÉ´km¤ÎÇÈ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤ÈÊ¿¤é¤ÊÇÈ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¡ÖÇÈ¡×¤«¤Èµ¿¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÊ¿Ã³À¤Ç¤¹¡£
¡¡ÄÅÇÈ·ÙÊó¤äÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢´ßÊÉ¤ËÄäÇñ¤·¤Æ¤¤¤¿Á¥¤¬µÞ¤¤¤Ç²¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯ÍýÍ³¤Ï¡¢²¹ç¤ÎÄÅÇÈ¤¬Ä¶Ê¿Ã³¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£³°ÍÎ¤ò¹Ò¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ÆÄÅÇÈ·ÙÊó¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÄÅÇÈ¤ÎÄÌ²á¤Ë¤Û¤Üµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎÄÅÇÈ¤Î¤è¤¦¤ÊÇÈ¤ò¡ÖÀõ¿åÇÈ¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Àõ¿åÇÈ¤È¤Ï¡ÖÀõ¤¤¿å¿¼¤Çµ¯¤³¤ëÇÈ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÀõ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¿å¿¼¤¬²¿km¤è¤ê¾®¤µ¤¤¤È¤«¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÇÈÄ¹¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÀõ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÄÅÇÈ¤òµ¯¤³¤¹ÃÏ¿Ì¤¬¿å¿¼¿ôÀém¡Ê¿ôkm¡Ë¤Î¿¼³¤¤ÎÃÏ²¼¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÇÈÄ¹¤Ï¤½¤Î¿ôÉ´ÇÜ¤Î¿ôÉ´km¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÄÅÇÈ¤ÏÅµ·¿Åª¤ÊÀõ¿åÇÈ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÄÅÇÈ¤¬»ý¤ÄÆÈÆÃ¤ÊÆÃÄ§¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢ÄÅÇÈ¤¬µðÂç¤ÊÀõ¿åÇÈ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¤Ë¡¢ÄÅÇÈ¤ÎÆÃÄ§¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
ÄÅÇÈ¤ÎÆÃÄ§¤È¤½¤ÎÍýÍ³
¡ÄÅÇÈ¤ÏÃÏµå¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤«¤é¤â²¡¤·´ó¤»¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡©
¡¡ÄÅÇÈ¤Ç¤Ï¡¢³¤Äì¤«¤é³¤ÌÌ¤Þ¤Ç¤Î¿å¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆ°¤¯¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤âÀõ¿åÇÈ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤Õ¤Ä¤¦¤ÎÉ÷ÇÈ¤Ç¤Ï¡¢1¤Ä¤Ë¸«¤¨¤ëÇÈ¤â¤¸¤Ä¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇÈÄ¹¤ä¼þÇÈ¿ô¡Ê¡á¿¶Æ°¿ô¡Ë¤ÎÇÈ¤¬¹çÀ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇÈ¤¬°Û¤Ê¤ëÅÁÇÅÂ®ÅÙ¤Ç¿Ê¤à¤¿¤á¤Ë¡¢¤·¤À¤¤¤ËÇÈ¤Î¤Þ¤È¤Þ¤ê¤¬¤Ð¤é¤±¤Æ¤¤¤¡¢¤ä¤¬¤Æ¾ÃÌÇ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡ÖÊ¬»¶À¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ÄÅÇÈ¤Ï³¤Äì¤«¤é³¤ÌÌ¤Þ¤Ç¤Î³¤¿å¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆ°¤¯1¤Ä¤ÎÇÈ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ê¬»¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ÊÈóÊ¬»¶À¡Ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æ±¤¸ÇÈ¤Î·Á¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢Ä¹µ÷Î¥¤òÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µðÂç¤Ê¿å²ô¤¬Æ°¤¯ÄÅÇÈ¤Î½ÅÎÏ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Âç¤¤¯¡¢³¤Äì¤ÎÃÏ·Á¤äÉ÷¤Ê¤É¤ÎËà»¤¡¦Äñ¹³¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¡¢Â»¼º¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÈæÎ¨¤Ï¾®¤µ¤¤¤Î¤Ç¡¢ÄÅÇÈ¤Ï¤µ¤Û¤É¸º¿ê¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤âÄÅÇÈ¤¬Ä¹µ÷Î¥¤òÅÁ¤ï¤ëÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¡¡1960Ç¯¤Ë¥Á¥ê²¤ÎÃÏ¿Ì¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÄÅÇÈ¤¬¡¢1Ëü7000km¤âÎ¥¤ì¤¿¡ÊÃÏµå¤Î¤Û¤ÜÎ¢Â¦¤Î¡ËÆüËÜ¤ËÌó22»þ´Ö30Ê¬¸å¤ËÅþÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2010Ç¯¤Ë¤âÆ±ÃÏ°è¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÄÅÇÈ¤¬¤ä¤Ï¤ê22¡Á23»þ´Ö¸å¤ËÆüËÜ¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¢ÄÅÇÈ¤Ï³°ÍÎ¤Ç¤Ï¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡ÊÂ¤ß¤ÎÂ®¤µ¤ÇÅÁ¤ï¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤«¡©
¡¡ÄÅÇÈ¤Ï³°ÍÎ¤Ç¤ÏÈó¾ï¤ËÂ®¤¯ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¾åµ¤Î¥Á¥êÃÏ¿Ì¤ÎÎã¤Ç·×»»¤¹¤ë¤È¡¢Â®ÅÙ¡á1Ëü7000km¡à22.5»þ´Ö¢âÌó756km¡¿»þ¤Ç¤¹¡£¥¸¥§¥Ã¥ÈÎ¹µÒµ¡¤Î½ä¹ÒÂ®ÅÙ¤¬Ìó900km¡¿»þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤â¤Î¤¹¤´¤¤Â®¤µ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¹âÂ®ÅÁÇÅ¤âÀõ¿åÇÈ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¼Á¤Ç¤¹¡£Àõ¿åÇÈ¤ÎÅÁÇÅÂ®ÅÙ¤Ï¢å¡Êg¡¦h¡Ë¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£g¤Ï½ÅÎÏ²ÃÂ®ÅÙ¡Ê¡á9.8m¡¿s^2¡Ë¡¢h¤Ï¿å¿¼¡Êm¡Ë¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÄÅÇÈ¤Î³°ÍÎ¤Ç¤ÎÅÁÇÅÂ®ÅÙ¤Ï¿å¿¼¤ÎÊ¿Êýº¬¤ËÈæÎã¤·¤Þ¤¹¡£¿å¿¼¤ò5000m¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÄÅÇÈ¤ÎÂ®¤µ¤Ï796.9km¡¿»þ¡Ê221.4m¡¿ÉÃ¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾åµ¤Î¼ÂÂ¬¤Ë¤è¤ë·×»»¤È¤Û¤Ü°ìÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿ÞÉ½4¡Û¿å¿¼¤ÈÄÅÇÈ¤ÎÂ®¤µ
ÄÅÇÈ¤ÎÂ®ÅÙ¤Ï¿å¿¼¤ÎÊ¿Êýº¬¤ËÈæÎã¤¹¤ë¡¡½ÐÅµ¡§
£²¹ç¤ÇÄã¤«¤Ã¤¿ÄÅÇÈ¤¬³¤´ß¤ÎÀõÀ¥¤Ç¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡©
¡¡¿å¿¼¤¬Âç¤¤¤³°ÍÎ¤«¤é²¡¤·´ó¤»¤¿ÄÅÇÈ¤¬ÀõÀ¥¤Ø¤Î·¹¼Ð¤ò¾å¤ë¤È¡¢ÇÈ¤Î¹â¤µ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¾åµ¤ÎÀõ¿åÇÈ¤ÎÂ®ÅÙ·×»»¤«¤é¤âÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Àõ¿åÇÈ¤ÎÂ®¤µ¤Ï¿å¿¼¤ÎÊ¿Êýº¬¤ËÈæÎã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿å¿¼¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤ÈÄÅÇÈ¤ÎÅÁÇÅÂ®ÅÙ¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÈ¤Î¸å¤í¤«¤éÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë¤Î¤ÇÄÅÇÈ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÄÅÇÈ¤Î¹â¤µ¤Ï³¤´ß¤ÎÃÏ·Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥ê¥¢¥¹¼°³¤´ß¤äÂÞ¾õ¤ÎÏÑÆâ¤ËÄÅÇÈ¤¬Î®Æþ¤¹¤ë¤È¡¢ÇÈ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¶¹¤¤¤È¤³¤í¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÇÈ¹â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ¨¤²¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿³¤¿å¤Î¿å°Ì¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¤ÏºÇÂç¤ÎÄÅÇÈ¡Ê¹â¤µ40.5m¡Ë¤ò¡¢¥ê¥¢¥¹¼°³¤´ßÆÃÍ¤ÎÆþ¹¾ÃÏ·Á¤ÎÂçÁ¥ÅÏ»Ô»°Î¦Ä®°½Î¤¤Ç´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¿ÞÉ½5¡ÛÃÏ·Á¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤ÎÁýÉýÎã
½ÐÅµ¡§
¡¡Ì¨¤Ê¤É³¤¤ËÆÍ¤½Ð¤¿ÃÏ·Á¤Ë¤âÇÈ¤¬½¸¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÄÅÇÈ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÇÈ¤¬ÀõÀ¥¤ÇÅÁÇÅÂ®ÅÙ¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³¤´ßÀþ¤ËÂÐ¤·¤ÆÇÈ¤¬¼Ð¤á¤ËÆþ¼Í¤¹¤ë¤ÈÀõÀ¥¤Î¤Û¤¦¡Ê¤Ä¤Þ¤êÌ¨¤Î¤Û¤¦¡Ë¤Ø¶þÀÞ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤ÄÅÇÈ¤¬²¿ÅÙ¤â²¡¤·´ó¤»¤¿¤ê¡¢Âè°ìÇÈ¤è¤ê¹â¤¤ÇÈ¤¬¤¢¤È¤«¤éÍè¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡©
¡¡ÄÅÇÈ¤¬²¿ÅÙ¤â²¡¤·´ó¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢Àõ¿åÇÈ¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤¡¢ÇÈ¤Î°ìÈÌÅª¤ÊÀ¼Á¤Ç¤¹¡£ÃÓ¤Ë¾®ÀÐ¤òÊü¤ê¹þ¤à¤È¡¢ÇÈÌæ¤¬´ö½Å¤Ë¤â¹¤¬¤ë¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢ÂèÆóÇÈ¡¢Âè»°ÇÈ¡Ä¡Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢ÇÈ¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¤Õ¤Ä¤¦¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËÂè°ìÇÈ¤è¤ê¹â¤¤ÇÈ¤¬¤¢¤È¤«¤é²¡¤·´ó¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ç¤È¤·¤ÆÇÈ¤ÎÈ¿¼Í¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£²¿¤«¤Î¾ã³²Êª¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿ÇÈ¤¬È¿¼Í¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÈ¿¼ÍÇÈ¤Î»³¤¬ËÜÎ®¤ÎÇÈ¤Î»³¤È½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¡Ê´³¾Ä¤È¤¤¤¦¡Ë¤È¡¢Âè°ìÇÈ¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÄÅÇÈ¤ÏÇÈÄ¹¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ã³²Êª¤Ï²ó¤ê¹þ¤ó¤ÇÄÌ²á¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÎ¦¤äÅçÖÙ¡¢³¤Îæ¤Ê¤ÉÇÈÄ¹¤è¤êÄ¹¤¤¾ã³²Êª¤ËÅö¤¿¤ë¤ÈÈ¿¼Í¤·¤Æ¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾Åç²ÃÏ¿Ì¤Ç¤â¡¢ÄÅÇÈ¤¬Å·¹Ä³¤»³Îó¤ÇÈ¿¼Í¡¦»¶Íð¤·¤Æ¡¢ËÜÎ®¤È´³¾Ä¤·ÇÈ¹â¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸½¾Ý¤¬¡¢´ÑÂ¬¤È¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°ÊÁ°¤Î¥Á¥êÃÏ¿Ì¤Ç¤â¡¢ÄÅÇÈ¤¬ËÌÊÆÂçÎ¦¡¢¥Ï¥ï¥¤½ôÅç¡¢¥¢¥ê¥å¡¼¥·¥ã¥óÎóÅç¡¢ÆüËÜ±è´ß¤Ê¤É¤Ç·«¤êÊÖ¤·È¿¼Í¤·¡¢´³¾Ä¤·¹ç¤Ã¤ÆÇÈ¹â¤¬ÁýÉý¤·¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÄÅÇÈ·ÙÊó¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤¹¤°¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤Ò¤È¤¨¤ËÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î¶µ·±¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æº£¸å¡¢ÄÅÇÈ¤ÎÀ¼Á¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢Àµ¤·¤¯ÉÝ¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÄÅÇÈ¤Ë¤è¤ë¿ÍÅªÈï³²¤ò¥¼¥í¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
