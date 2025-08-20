民間人が宇宙旅行を楽しんだり、月面などで暮らしたりする将来を見据え、長期間の宇宙滞在に欠かせない高機能な宇宙食を開発する人材を育成しようと、関連学会が新たな資格制度を今年度創設した。

資格取得に必要な教育プログラムを徳島大などが作成し、オンライン講習の受講生の募集を今夏始めた。（村上和史）

新たな資格は「宇宙食・健康認定士」で、栄養学の専門家らでつくる日本栄養・食糧学会が認定する。

無重力空間では筋力や骨密度の低下が起こる。国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に滞在中の宇宙飛行士は毎日数時間のトレーニングで対策を取っているが、民間人向けには、食べるだけで筋肉の萎縮（いしゅく）や骨粗しょう症などを防ぐ「高機能宇宙食」の開発が期待されている。

徳島大を中心に、大豆などに含まれるたんぱく質を使って筋萎縮を抑える食品開発が進められてきたが、国内では研究者が少ないのが課題だった。

そのため同学会として、専門人材の育成が重要と判断。宇宙での体の変化や必要な栄養素などを学ぶ「宇宙栄養学」コースを持つ徳島大や京都府立医科大などが教育プログラムを開発した。特に食品メーカーなどの研究員や大学院生を想定し、オンライン講習などを修めた人の取り組みを学会内で審査して認定する。

オンライン講習の募集定員は２０人で、７月末に募集を開始。１０月から１年かけて最新の研究成果などを学ぶ。宇宙食開発を担うほか、宇宙生活を食事でサポートする管理栄養士のような人材の育成を目指す。

学会長の芦田均・武庫川女子大教授は「新たな宇宙食の開発はいま活躍している宇宙飛行士の健康にも貢献できる」と期待。制度創設を進めてきた徳島大の二川健教授は「宇宙旅行が身近になる時代に備えて、健康上の課題を乗り越えられる専門家を今から育てていきたい」としている。

海外飛行士にも人気「宇宙日本食」

ＩＳＳの宇宙食は、国内でも多く開発されている。

宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は２００７年以降、ＩＳＳに長期滞在する日本人宇宙飛行士向けに民間企業などが提案した食品について、「宇宙日本食」として認証。歴代の飛行士たちの胃袋を満たしてきた。

ＪＡＸＡによると、現在、約５０品目あり、福井県立若狭高校（小浜市）の生徒たちが開発したサバ缶や日清食品の「チキンラーメン」、ウナギのかば焼きなどが用意されている。海外クルーにも好評だという。

認証には、▽水分などが飛び散らない▽賞味期限が製造から１年半以上▽圧力や温度変化に耐えられる――などの条件がある。