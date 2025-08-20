NEC¤¬Åì³ë¤Î¾ùÅÏ¸¡Æ¤¤Ø¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¥ê¡¼¥°¥ï¥ó2Éô
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¥ê¡¼¥°¥ï¥ó2Éô¡¢Åì³ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ëNEC¤Ï20Æü¡¢2025¡Á26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Î¥Á¡¼¥à¾ùÅÏ¤Ø¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£1985Ç¯ÁÏÉô¤ÇÆüËÜÁª¼ê¸¢3ÅÙÍ¥¾¡¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£ÍèÇ¯¤Î¥ê¡¼¥°Âà²ñ¤òÁ°Äó¤Ë¡ÖNEC¤¬ÃæÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·Á¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡²áµî¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ÎÌ§ÆâÂóÏ¯¤äÅÄÃæ»ËÏ¯¤é¤¬ºßÀÒ¤·¡¢24¡Á25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï2Éô¤Ç3°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤ÎÅì³¤ÎÓ°ìÀìÌ³Íý»ö¤Ï¡Ö»ÄÇ°¤Ê»×¤¤¡£NEC¤ÎÈ½ÃÇ¤òÂº½Å¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÎò»Ë¤È»ñ»º¤¬·Ñ¾µ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¡¢É¬Í×¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£