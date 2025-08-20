藤咲凪（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/08/20】次世代の4人組アーティストユニット・最終未来少女を卒業した藤咲凪が8月19日、自身のInstagramを更新。新しいヘアカラー姿を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】“AI画像疑惑”24歳シンママ、新ヘアが可愛すぎる

◆藤咲凪、新ヘアカラー＆珍しいサングラス姿披露


藤咲は「髪の毛染めたの気づいてくれて嬉しい」とヘアカラーチェンジを報告。黒髪から明るめの茶髪に変化したことがうかがえる。また「眩しすぎたので珍しく」とサングラスを着用した姿も公開した。

この投稿に、ファンからは「印象変わる」「髪色素敵」「サングラス似合ってる」「イメチェン可愛い」「気づいてたよ！」といったコメントが寄せられている。

◆藤咲凪、“AI画像疑惑”＆2児のシングルマザー公表で話題


藤咲は、2017年“日本一かわいい女子高生”を決める「女子高生ミスコン2017-2018」で関東グランプリ、モデルプレス賞を受賞。その美貌から「AI画像疑惑」が浮上するなどネット上で話題に。また、2023年6月には2人の子どもを育てるシングルマザーであることを初公表した。（modelpress編集部）

