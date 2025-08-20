元バレー日本代表・迫田さおり、 結婚への焦り告白「もう時間ないっす」
【モデルプレス＝2025/08/20】元バレーボール日本代表の迫田さおりが、19日放送の日本テレビ系バラエティー番組「踊る！さんま御殿！！」（毎週火曜よる8時〜）に出演。結婚について語る場面があった。
【写真】迫田さおり、美脚透ける「さんま御殿」衣装ショット
「独身有名人のお金の失敗SP」と題されたこの日。東京で1人暮らしをしているという迫田は「東京で1人がすっごく寂しくて…。地元が鹿児島なので頻繁に帰っちゃうんです」と切り出し、「帰ったら帰ったで甥っ子姪っ子に必要とされたい。人から必要とされたくて甥っ子姪っ子に何でも買ってあげちゃうっていうのがあってどんどんお金が飛んでいく」と帰省してお金を使ってしまうことを明かした。
迫田は、そのため「マイルが貯まるんです。40万マイルぐらい貯まってる」と口に。出演者たちから「時期にもよりますけどビジネスクラスで世界一周ぐらいはできます」「エコノミークラスでいいのならハワイ10回いけます」と40万マイルの価値を説明されると、迫田は「えー！使い方知らなくって…」と驚きの声を上げた。
さらに迫田は「鹿児島帰って貢いで、でも結局こっち帰ってきたら1人。寂しい…」と1人暮らしの寂しさを吐露。現在37歳の迫田は「もう時間ないっす」と結婚への焦りを告白した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】迫田さおり、美脚透ける「さんま御殿」衣装ショット
◆迫田さおり、帰省で貯めた驚きのマイル数を明かす
「独身有名人のお金の失敗SP」と題されたこの日。東京で1人暮らしをしているという迫田は「東京で1人がすっごく寂しくて…。地元が鹿児島なので頻繁に帰っちゃうんです」と切り出し、「帰ったら帰ったで甥っ子姪っ子に必要とされたい。人から必要とされたくて甥っ子姪っ子に何でも買ってあげちゃうっていうのがあってどんどんお金が飛んでいく」と帰省してお金を使ってしまうことを明かした。
◆迫田さおり、結婚への焦りを告白「もう時間ないっす」
さらに迫田は「鹿児島帰って貢いで、でも結局こっち帰ってきたら1人。寂しい…」と1人暮らしの寂しさを吐露。現在37歳の迫田は「もう時間ないっす」と結婚への焦りを告白した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】