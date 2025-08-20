岩瀬忠震の墓碑がある白鬚神社 写真／フォトライブラリー

（町田 明広：歴史学者）

水野忠徳の岩瀬忠震に関する談話

安政5年（1858）6月19日、日米修好通商条約が締結された。この条約の交渉に関わり、調印したのは岩瀬忠震であった。岩瀬は大老井伊直弼の調印引き延ばしの指示に従わず、調印を強行した。その岩瀬の覚悟とは、どのようなものであったのか。

最初に、勘定奉行や外国奉行を歴任した水野忠徳の岩瀬に関する談話を紹介したい。

水野忠徳

京都公卿等には、宇内の大勢を弁別して国家の利害を悟り、条約勅許に同意を表するもの一人も無し。是を知りながら、徒らに勅許勅許と勅許を恃み、その為に時機を失い、英仏全権等が新捷の余威に乗じて我国に来るを待たんは、実に無知の至なり。かかる蟠根錯節（ばんこんさくせつ）の場合に遭遇しては、快刀直截の外は有るべからず。国内不測の大患は、我もとより覚悟する所なり。我は唯々国外より不測の大患をこうむらん事を恐るるなり（『幕末政治家』）

これによると、朝廷の公卿らは世界の趨勢をわきまえて、国家の利害を理解し、通商条約の勅許に賛同する者は1人も居なかった。これを知りながら、幕府はいたずらに勅許を再三求め続けたため、時機を逸してしまった。英仏の全権使節がアロー戦争（第2次アヘン戦争）の勢いに乗じて、迅速に我が国に来ることを待つことは、実に無知の極みである。

このように、物事が複雑に入り組んでいて、解決が難しい状況に遭遇した時は、迅速果断に解決するほかない。国内の不測の災難は覚悟しているが、外国に引き起こされる不測の災難を恐れている、と岩瀬は語っている。早期の条約締結を目指す、岩瀬の志向がうかがえる。

井上清直の岩瀬に関する直話

次に、川路聖謨の弟で下田奉行、外国奉行、勘定奉行、関東郡代などを歴任した井上清直の直話から、岩瀬の時勢に対する決意を見たい。

岩瀬は、米国との条約が不勅許なので、英仏との条約も当然不勅許なのはもちろんである。英仏全権等が直に大坂に乗り込み、勅許の大権がある京都で談判するとして、江戸湾を去って西上することもあり得ることだ。そうして、遂に戦争の端を開いてしまえば、日本への大禍を招いてしまうと警鐘を鳴らした。その上で、次のように本心を吐露している。

この調印の為に不測の禍を惹起して、あるいは徳川氏の安危に係わる程の大変にも至るべきが、甚だ口外し難き事なれども、国家の大政に預る重職は、この場合に臨みては、社稷を重しとするの決心あらざるべからず（『幕末政治家』）

これによると、この条約調印によって不測の大禍を引き起こして、あるいは徳川家の存亡に関わろうとも、はなはだもって口外し難いことではあるが、国家の政治的根幹に関わる重職にあれば、この期に及んでは幕府よりも日本を重視する決心であると、岩瀬は語っている。

驚くべきことに、この段階で岩瀬は、幕府が滅亡しても、日本が残れば本望であるとの決意の下に、通商条約を結ぼうとしていたのだ。岩瀬の眼中には、日本全体の安全保障があり、その思想の系譜は、弟子筋の勝海舟、孫弟子の坂本龍馬に継続したと考える。

ちなみに、岩瀬は条約について、「固陋の議論」が起こり、幕府の方針を非難する者が出るのは、諸外国間条約の内容を理解していないからである。よって、蕃書調所を出版元にして、各条約を全部印刷し、一般書店に渡して世上に配付し、条約とはどういうものであるかを周知徹底させるべきだと主張した（松岡英夫『岩瀬忠震』）。岩瀬、恐るべしである。

岩瀬の外国奉行就任と安政5カ国条約

安政5年7月8日、外国奉行（役高2千石・諸大夫席・遠国奉行上座）を置き、外国事務を統括させることとし、海防掛を廃止した。田安家老水野忠徳・勘定奉行永井尚志・目付岩瀬忠震を補任し、箱館奉行堀利煕・下田奉行井上清直を兼務とした。岩瀬が中心となり、各国と調印を行なう体制が整ったのだ。

永井尚志

7月10日、外国奉行永井・岩瀬、長崎奉行岡部長常は、蘭国理事官クルチウスと江戸で日蘭修好通商航海条約10箇条及貿易章程7款に調印した。

7月11日、外国奉行永井・井上・堀・岩瀬、目付津田正路は、露使プチャーチンと江戸で日露修好通商条約17箇条及貿易章程6則に調印した。

7月18日、外国奉行水野・永井・井上・堀・岩瀬、目付津田は、英国使節エルギンと江戸で日英修好通商条約24箇条及貿易章程7款に調印した。なお、岩瀬は秘書オリファントと個人的に親交し、英語の修得に務めた。

9月3日、外国奉行水野・永井・井上・堀・岩瀬、目付野野山兼寛は、仏国使節グローと江戸で日仏修好通商条約22箇条及貿易章程7則に調印した。

このように、安政5ヶ国条約すべてに調印したのは、岩瀬のみであった。岩瀬忠震こそ、真の開国の父と言えよう。

岩瀬の左遷とその歴史的意義

井伊直弼

安政5年9月5日、岩瀬忠震は作事奉行に転任した。幕政からの、事実上の追放である。 安政6年（1859）8月27日、大老井伊直弼は、岩瀬・永井尚志の職禄を停止し、差控（永蟄居）を、西丸留守居川路聖謨を罷免し、隠居・差控を命じた。翌28日、小普請奉行浅野長祚・西丸留守居大久保忠寛を罷免したのだ。

この時の、井伊大老は岩瀬について、「岩瀬は軽賤の身分にもかかわらず、幕府の桂石たる我々を差し置き、ほしいままに将軍継嗣の議を図った。その罪は憎むべきであり、大逆無道と言えるものである。本来であれば、斬首すべきところであるが、一方で日本国の平安を考え、国のために命を懸けて尽した事実をもって、非常の寛典を与えた」（『岩瀬肥後守の事歴』）と述べている。井伊の考えも首肯できるが、実に惜しい人材の喪失であった。

その後、岩瀬は江戸向島の岐雲園で書画・詩文に専念するも、文久元年（1861）7月11日、急逝した。享年42歳。大正4年、正五位（幕臣の死後贈位は岩瀬のほか、川路聖謨・池田長発・小野友五郎のみ）を与えられた。

岩瀬忠震は、幕末期の黎明期外交の実務者として、日本を開国に導いた大偉人であり、稀有な政治家であり、また、外交家であった。決して、腰抜け外交などしたわけではなく、時に相手をやり込めるほど、論理的に毅然と交渉しており、岩瀬の政治家・外交家としての果断な決断力と実行力には脱帽せざるを得ない。

今こそ、岩瀬の事績やその思想を十分に理解し、現在の混沌とした難しい国際関係に対処する教訓にすべきと考えるのは、筆者だけであろうか。

