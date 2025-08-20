「入社祝い金3万円支給」と書かれたバイトに応募して受かったのですが“1ヶ月”経っても振り込まれません…。いつ振り込まれるのでしょうか？

入社祝い金は本当にもらえる？ 仕組みと支給条件を解説

近年、求人広告で「入社祝い金〇万円支給！ 」といった文言をよく見かけます。

これは企業や派遣会社が求職者の応募を増やすために導入している制度で、一定の条件を満たすことで支給される金銭的なインセンティブです。ただし、この祝い金には一般的に以下のような条件が設定されています。



・一定期間の勤務（例 1ヶ月以上）

・シフトの出勤率や遅刻・欠勤の有無などの勤怠条件

・支給のための正式な申請や書類提出の完了

・派遣会社や仲介会社を通じて応募する場合もあり（企業や契約形態により異なります）



つまり、「採用されたらすぐに入社祝い金が振り込まれる」とは限らず、多くの場合、一定の勤務実績や申請手続きの完了が支給の前提となっています。



1ヶ月経っても振り込まれない…考えられる5つの理由

1ヶ月以上経っても入社祝い金が支給されない場合、以下のような原因が考えられます。



1.支給タイミングが遅い制度であった

求人広告には「支給」とだけ記載されていても、実際の支給は入社後60日勤務後や給料日と連動していることがあります。



2.申請手続きをしていない

祝い金を受け取るには自分で申請書や申し込みフォームを提出する必要がある場合があり、申請をしなければ支給されません。



3.支給条件を満たしていない

無断欠勤が1回でもあると対象外など、細かい条件を設定している求人もあります。応募時に見逃していた注意事項が原因の場合もあります。



4.口座情報などに不備がある

銀行口座の登録ミスや、確認書類の不備により処理が保留となることがあります。企業側からの連絡を見落としていないか確認しましょう。



5.企業側の事務処理が遅れている

特に中小企業や繁忙期などは事務手続きが遅れることもあり、「今月中に支給します」と言われても遅れる場合があります。



まだ振り込まれないときの確認・問い合わせ方法

まだ入社祝い金が振り込まれないと感じたら、まず以下の点を確認しましょう。



・求人情報ページを再確認する

祝い金の支給条件や支給時期について、細かく記載されていることがあります。



・採用時に受け取った書類や案内メールを確認する

支給に必要な手続きや問い合わせ先が記載されている場合があります。



・上司や人事担当者、派遣元に直接問い合わせる

遠慮せずに「祝い金の支給予定日について教えていただけますか」と丁寧に確認しましょう。



・派遣会社や求人サイトのサポートに問い合わせる

直接雇用ではなく仲介を通じている場合、祝い金の管理を派遣会社が行っていることもあるため、サポートに相談してみましょう。

もし問い合わせても納得できる回答が得られず、明らかに不当な対応があった場合は、消費者センターや労働基準監督署に相談することも検討してください。



不安なときは早めの確認と行動がカギ

「入社祝い金3万円支給」と書かれていたのに、1ヶ月経っても振り込まれない…。そんなときは、まず支給条件や時期を確認し、必要があれば遠慮なく問い合わせましょう。多くの場合、手続きの遅れや条件の未達成が原因で、しっかり確認すれば支給されることがほとんどです。

今後は、応募時に「誰が支給するのか」「どのタイミングで受け取れるのか」を事前に確認し、記録として残しておくことで、トラブルを防げます。せっかくの入社祝い金、しっかり受け取って、気持ちよくスタートを切りたいですね。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー